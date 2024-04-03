Протесты начались в Турции после выборов в одном из городов (видео)

В Турции в ходе общенациональных муниципальных выборов отменили результаты одного из кандидатов в мэры города Ван. Это вызвало возмущение со стороны политиков и протесты в ряде городов.

В Турции избирательные органы отменили результаты выборов кандидата в мэры города Ван практически в последний момент. Это вызвало протесты граждан, а также критику со стороны оппозиции.

Так, Абдулла Зейдан от партии DEM набрал на общенациональных муниципальных выборах в воскресенье более 55 процентов голосов в городе Ван, недалеко от восточной границы Турции с Ираном. Его соперниками были кандидат от правящей Партии справедливости и развития Абдулахат Арвас (получил чуть более 27% голосов) и кандидат от Партии возрождения Абдулла Садыксой (получил 5,37% голосов), передает BBC.

Отмечается, что исключение Зейдана автоматически присвоило победу кандидату от правящей Партии справедливости и развития президента Эрдогана.

По информации Sabah, после этого решения толпа протестующих захотела провести в городе марш, но им этого позволено не было. Тогда люди разошлись по переулкам, начали сносить клумбы на улицах, зажгли костры и забросали полицию камнями. Демонстрантов в свою очередь пытались разогнать с помощью перцового газа.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в ходе протестов было задержано 89 человек.

"Всего было взято под стражу 89 подозреваемых: 26 – в Ване, 38 – в Хаккари, 4 – в Сиирте, 5 – в Батмане, 10 – в Ширнаке и 6 – в Измире", – сообщил он.

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Напомним, 31 марта в Турции прошли выборы глав местных муниципалитетов. Согласно результатам голосования, впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую партию. Так, Республиканская народная партия впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития.

Позже стало известно, что один из членов победившей партии погиб, упав с балкона во время празднования победы.

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