Протесты начались в Турции после выборов в одном из городов (видео)
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В Турции в ходе общенациональных муниципальных выборов отменили результаты одного из кандидатов в мэры города Ван. Это вызвало возмущение со стороны политиков и протесты в ряде городов.
В Турции избирательные органы отменили результаты выборов кандидата в мэры города Ван практически в последний момент. Это вызвало протесты граждан, а также критику со стороны оппозиции.
Так, Абдулла Зейдан от партии DEM набрал на общенациональных муниципальных выборах в воскресенье более 55 процентов голосов в городе Ван, недалеко от восточной границы Турции с Ираном. Его соперниками были кандидат от правящей Партии справедливости и развития Абдулахат Арвас (получил чуть более 27% голосов) и кандидат от Партии возрождения Абдулла Садыксой (получил 5,37% голосов), передает BBC.
Отмечается, что исключение Зейдана автоматически присвоило победу кандидату от правящей Партии справедливости и развития президента Эрдогана.
По информации Sabah, после этого решения толпа протестующих захотела провести в городе марш, но им этого позволено не было. Тогда люди разошлись по переулкам, начали сносить клумбы на улицах, зажгли костры и забросали полицию камнями. Демонстрантов в свою очередь пытались разогнать с помощью перцового газа.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в ходе протестов было задержано 89 человек.
"Всего было взято под стражу 89 подозреваемых: 26 – в Ване, 38 – в Хаккари, 4 – в Сиирте, 5 – в Батмане, 10 – в Ширнаке и 6 – в Измире", – сообщил он.
Внимание: видео содержат сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.
Напомним, 31 марта в Турции прошли выборы глав местных муниципалитетов. Согласно результатам голосования, впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую партию. Так, Республиканская народная партия впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития.
Позже стало известно, что один из членов победившей партии погиб, упав с балкона во время празднования победы.
Русская служба Би-би-си рассказывала, почему президент Турции проиграл местные выборы и что теперь угрожает его власти.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2077871-protesty-nachalis-v-turtsii-posle-vyborov-v-odnom-iz-gorodov-video/