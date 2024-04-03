Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Протесты начались в Турции после выборов в одном из городов (видео)

Опубликовано:

Протесты в Измире
Протесты в Измире. Фото: Berkcan Zengin / Middle East Images / AFP via Getty Images

В Турции в ходе общенациональных муниципальных выборов отменили результаты одного из кандидатов в мэры города Ван. Это вызвало возмущение со стороны политиков и протесты в ряде городов.

В Турции избирательные органы отменили результаты выборов кандидата в мэры города Ван практически в последний момент. Это вызвало протесты граждан, а также критику со стороны оппозиции.

Так, Абдулла Зейдан от партии DEM набрал на общенациональных муниципальных выборах в воскресенье более 55 процентов голосов в городе Ван, недалеко от восточной границы Турции с Ираном. Его соперниками были кандидат от правящей Партии справедливости и развития Абдулахат Арвас (получил чуть более 27% голосов) и кандидат от Партии возрождения Абдулла Садыксой (получил 5,37% голосов), передает BBC.

Отмечается, что исключение Зейдана автоматически присвоило победу кандидату от правящей Партии справедливости и развития президента Эрдогана.

По информации Sabah, после этого решения толпа протестующих захотела провести в городе марш, но им этого позволено не было. Тогда люди разошлись по переулкам, начали сносить клумбы на улицах, зажгли костры и забросали полицию камнями. Демонстрантов в свою очередь пытались разогнать с помощью перцового газа.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в ходе протестов было задержано 89 человек.

"Всего было взято под стражу 89 подозреваемых: 26 – в Ване, 38 – в Хаккари, 4 – в Сиирте, 5 – в Батмане, 10 – в Ширнаке и 6 – в Измире", – сообщил он.

Внимание: видео содержат сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, 31 марта в Турции прошли выборы глав местных муниципалитетов. Согласно результатам голосования, впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую партию. Так, Республиканская народная партия впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития.

Позже стало известно, что один из членов победившей партии погиб, упав с балкона во время празднования победы.

Русская служба Би-би-си рассказывала, почему президент Турции проиграл местные выборы и что теперь угрожает его власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2077871-protesty-nachalis-v-turtsii-posle-vyborov-v-odnom-iz-gorodov-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.