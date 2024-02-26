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30 лет независимости Казахстана

Рекламу чипсов, фаст-фуда и энергетиков могут запретить в Казахстане

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Картошка фри, гамбургер и кола
Фаст-фуд. Иллюстративное фото: Freepik/vecstock

Депутаты сената парламента РК обратились к правительству с предложением запретить рекламу вредных продуктов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова, отвечая на запрос депутатов сената, заявила, что энергетические напитки, чипсы, фаст-фуд и другие вредные продукты ввозятся в Казахстан при наличии декларации о соответствии.

Они также проходят контроль на стадии реализации в рамках контрольного закупа и санитарно-эпидемиологического мониторинга продукции.

При этом в Концепции развития здравоохранения до 2026 года предусмотрено проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам здорового и рационального питания и формирования здоровых привычек, в том числе среди детей.

"Министерствами здравоохранения, культуры и информации прорабатывается вопрос по введению временных ограничений по рекламе вредных товаров для детей на национальных телерадиоканалах", - говорится в ответе зампремьера.

Она также сообщила, что министру здравоохранения Акмарал Альназаровой поручено организовать встречу с депутатами и более подробно доложить о принимаемых мерах по указанным вопросам.

Напомним, на прошлой неделе глава Минздрава заявила, что в Казахстане собираются поднять налог на продукты с сахаром из-за того, что среди казахстанских детей растет заболеваемость ожирением.

"Сегодня каждый пятый ребенок фактически страдает лишним весом. По последним данным, уровень ожирения среди детей достигает 6%, и эта цифра продолжает расти.

Международный подход к организации и защите здоровья предполагает повышение налога", - заявила Акмарал Альназарова.

Также в мае 2023 года депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил ввести налог на вредные продукты питания в Казахстане вместо налога на полезные ягоды и грибы.

В том же месяце стало известно, что фаст-фуд подорожал в Казахстане.

При этом еще в феврале 2023 года алматинский эндокринолог рассказала NUR.KZ о нетипичных симптомах сахарного диабета у детей. О пищевых привычках, которые могут привести к сахарному диабету, можно прочитать в этом материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063027-reklamu-chipsov-fast-fuda-i-energetikov-mogut-zapretit-v-kazahstane/

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