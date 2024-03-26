2,5-километровый мост обрушился в США (видео)

Четырехполосный мост примерно в 2,5 километра обрушился в американском городе Балтимор. ЧП произошло рано утром, точной информации о пострадавших пока нет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Четырехполосный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд, США), протяженностью примерно 2,5 км, обрушился рано утром во вторник после того, как в него врезался большой корабль.

Транспортное управление штата Мэриленд сообщило, что все движение остановлено. Информация о пострадавших или погибших пока не приводится.

Известно, что мост служит внешним переходом через гавань Балтимора и важнейшим звеном Балтиморского пояса.

В соцсетях появились кадры обрушения моста.