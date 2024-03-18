Израиль провел рейд в больнице "Аш-Шифа" в Газе
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Израильские войска начали ночной рейд на больницу «Аш-Шифа» в Газе. По сообщениям, по территорию больницы вошли танки и была слышна интенсивная стрельба.
Представитель Армии обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ проводит «точечную операцию в ограниченных участках» больницы.
По словам представителей ЦАХАЛ, «старшие террористы ХАМАС перегруппировались» в больнице и используют ее в военных целях.
По рассказам очевидцев, внутри больничного комплекса в городе Газа царит паника.
На видео в социальных сетях в окрестностях больницы слышна сильная стрельба.
Один из находящихся в больнице палестинцев послал голосовое сообщение журналистам, в котором рассказал, что израильские солдаты находятся внутри больничного комплекса и арестовали несколько молодых людей. По его словам, есть убитые и раненые.
ЦАХАЛ не предупреждал заранее о новой операции в больнице «Аш-Шифа».
В видеообращении в понедельник утром пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские военные реагируют на «конкретные разведданные, требующие немедленных действий».
Больница сможет продолжить работу во время рейда, и пациентам и персоналу не нужно эвакуироваться, сказал Хагари.
По его словам, перемещенные лица, укрывающиеся в комплексе, смогут покинуть больницу по маршруту эвакуации. Хагари также призвал ХАМАС «немедленно сдаться».
В заявлении подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы операция названа «вопиющим нарушением международного гуманитарного права».
До конфликта больница «Аш-Шифа» была главным медицинским учреждением Газы, но после нескольких месяцев боев она работает с сильными перебоями. На территории комплекса укрываются несколько сотен палестинских беженцев.
В соответствии с международным гуманитарным правом во время войны госпитали имеют статус защищенных объектов, но в некоторых обстоятельствах они могут его лишиться — в частности, если их используют для совершения «действий, наносящих вред врагу».
Израиль давно обвиняет ХАМАС в использовании медицинских учреждений в качестве прикрытия для своих операций, ХАМАС отрицает эти обвинения.
Как заявлял ЦАХАЛ, во время рейда в больнице в ноябре 2023 года израильские военные обнаружили под ней сеть туннелей, а также запасы оружия.
В феврале израильские войска также провели крупную военную операцию на территории больницы Насер — второго по величине медицинского учреждения в Газе.
Ее врачи рассказали Би-би-си, что во время рейда их задерживали, завязывали глаза и избивали. Министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон тогда потребовал от израильского правительства ответа на эти обвинения.
ЦАХАЛ заявил, что во время рейда в больницу Насер военные обнаружили оружие и доказательства того, что в ней удерживались заложники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2070417-izrail-provel-reyd-v-bolnitse-ash-shifa-v-gaze/