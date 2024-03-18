Израиль провел рейд в больнице "Аш-Шифа" в Газе

Израильские войска начали ночной рейд на больницу «Аш-Шифа» в Газе. По сообщениям, по территорию больницы вошли танки и была слышна интенсивная стрельба.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ проводит «точечную операцию в ограниченных участках» больницы.

По словам представителей ЦАХАЛ, «старшие террористы ХАМАС перегруппировались» в больнице и используют ее в военных целях.

По рассказам очевидцев, внутри больничного комплекса в городе Газа царит паника.

На видео в социальных сетях в окрестностях больницы слышна сильная стрельба.

Один из находящихся в больнице палестинцев послал голосовое сообщение журналистам, в котором рассказал, что израильские солдаты находятся внутри больничного комплекса и арестовали несколько молодых людей. По его словам, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ не предупреждал заранее о новой операции в больнице «Аш-Шифа».

В видеообращении в понедельник утром пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские военные реагируют на «конкретные разведданные, требующие немедленных действий».

Больница сможет продолжить работу во время рейда, и пациентам и персоналу не нужно эвакуироваться, сказал Хагари.

По его словам, перемещенные лица, укрывающиеся в комплексе, смогут покинуть больницу по маршруту эвакуации. Хагари также призвал ХАМАС «немедленно сдаться».

В заявлении подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы операция названа «вопиющим нарушением международного гуманитарного права».

До конфликта больница «Аш-Шифа» была главным медицинским учреждением Газы, но после нескольких месяцев боев она работает с сильными перебоями. На территории комплекса укрываются несколько сотен палестинских беженцев.

В соответствии с международным гуманитарным правом во время войны госпитали имеют статус защищенных объектов, но в некоторых обстоятельствах они могут его лишиться — в частности, если их используют для совершения «действий, наносящих вред врагу».

Израиль давно обвиняет ХАМАС в использовании медицинских учреждений в качестве прикрытия для своих операций, ХАМАС отрицает эти обвинения.

Как заявлял ЦАХАЛ, во время рейда в больнице в ноябре 2023 года израильские военные обнаружили под ней сеть туннелей, а также запасы оружия.

В феврале израильские войска также провели крупную военную операцию на территории больницы Насер — второго по величине медицинского учреждения в Газе.

Ее врачи рассказали Би-би-си, что во время рейда их задерживали, завязывали глаза и избивали. Министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон тогда потребовал от израильского правительства ответа на эти обвинения.

ЦАХАЛ заявил, что во время рейда в больницу Насер военные обнаружили оружие и доказательства того, что в ней удерживались заложники.