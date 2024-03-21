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Запуск ракеты с Байконура отменили в последний момент (видео)

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Пуск ракеты с Байконура
Пуск ракеты с Байконура. Кадр из видео: t.me/rian_ru

Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-25" к международной космической станции с Байконура был отменен в последний момент. Причина - автоматическая отмена запуска.

Как сообщало РИА Новости в Telegram-канале, изначально космонавты поднялись на борт корабля "Союз МС-25" на Байконуре, который отправляется к МКС. Старт был запланирован на 16.21 по московскому времени.

Однако пуск ракеты был отменен.

"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - приводит слова диктора российское издание.

По данным РБК, на борту корабля находились и должны были направиться к МКС россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.

Напомним, еще в мае прошлого года в МЦРИАП сообщили, что Казахстан сдает Байконур в аренду за 115 млн долларов - Россия арендовала его более, чем на 50 лет.

В сентябре в ведомстве рассказали, будет ли пересмотрена стоимость аренды казахстанского Байконура для России, которая была зафиксирована в договоре еще 30 лет назад.

В ноябре прошлого года на встрече с Касым-Жомартом Токаевым Путин заявил о желании России расширить сотрудничество на космодроме Байконур. Тогда росйиский президент указал на то, что имеет ввиду не увеличение количества пусков с космодрома, а налаживание кооперации по производству космической техники, космических аппаратов.

Добавим, что, согласно информации на сайте ЦЭНКИ, строительство космодрома Байконур началось в мае 1955 года. А уже в декабре 1956 года стартовый комплекс был готов к испытаниям.

15 мая 1957 года состоялся первый, хоть и неудачный, пуск ракеты Р-7, на базе которой позже была создана ракета-носитель "Союз".

12 апреля 1961 года с первой стартовой площадки Байконура был запущен космический корабль "Восток" с первым летчиком-космонавтом планеты Юрием Гагариным.

В 1991 году, после распада СССР, космодром Байконур оказался на территории Казахстана. На основании "Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома Байконур", подписанного президентами РФ и РК 28 марта 1994 года, а также "Договора аренды комплекса Байконур между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан" от 18 ноября 1994 года, город и космодром Байконур был арендован Россией у Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072031-zapusk-rakety-s-baykonura-otmenili-v-posledniy-moment-video/

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