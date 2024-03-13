ЕС снял санкции с основателя "Яндекса" Аркадия Воложа и погибшего командира ЧВК "Вагнер"

Предпринимателя и сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, выступившего ранее против войны в Украине, исключили из санкционного списка Евросоюза, передает NUR.KZ со ссылкой на Евросовет.

Европейский союз снял санкции с 12 лиц, при этом девяти из них нет в живых. Это граждане РФ:

командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин;

депутат Госдумы Николай Борцов;

депутат Госдумы Виктор Зубарев;

капитан крейсера "Москва" Антон Куприн;

Олег Попов;

экс-замминистра обороны РФ Геннадий Жидко;

сенатор Елена Авдеева;

сенатор Игорь Панченко;

генерал-лейтенант Олег Цоков.

Наряду с этим санкции были сняты с:

сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа;

гражданина Словакии и главы мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Хамбалека;

вице-президента АФК "Система" Сергея Мдоянца.

Список был опубликован на сайте Журнала Евросовета.

Напомним, в августе прошлого года бизнесмен и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож назвал себя родившимся в Казахстане израильским предпринимателем и выступил против войны в Украине. При этом с 2014 года Волож живет в Израиле, об уходе из "Яндекса" он заявлял еще в конце 2022 года.

Позже о нем высказался президент России Владимир Путин – он пожелал Воложу здоровья и заявил, что человек должен быть благодарен стране, которая ему многое дала.

Также напомним, что 23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет. В нем находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Помимо него в момент крушения самолета на борту были еще 9 человек, в том числе командир ЧВК Дмитрий Уткин.