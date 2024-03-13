ЕС снял санкции с основателя "Яндекса" Аркадия Воложа и погибшего командира ЧВК "Вагнер"
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Предпринимателя и сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, выступившего ранее против войны в Украине, исключили из санкционного списка Евросоюза, передает NUR.KZ со ссылкой на Евросовет.
Европейский союз снял санкции с 12 лиц, при этом девяти из них нет в живых. Это граждане РФ:
- командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин;
- депутат Госдумы Николай Борцов;
- депутат Госдумы Виктор Зубарев;
- капитан крейсера "Москва" Антон Куприн;
- Олег Попов;
- экс-замминистра обороны РФ Геннадий Жидко;
- сенатор Елена Авдеева;
- сенатор Игорь Панченко;
- генерал-лейтенант Олег Цоков.
Наряду с этим санкции были сняты с:
- сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа;
- гражданина Словакии и главы мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Хамбалека;
- вице-президента АФК "Система" Сергея Мдоянца.
Список был опубликован на сайте Журнала Евросовета.
Напомним, в августе прошлого года бизнесмен и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож назвал себя родившимся в Казахстане израильским предпринимателем и выступил против войны в Украине. При этом с 2014 года Волож живет в Израиле, об уходе из "Яндекса" он заявлял еще в конце 2022 года.
Позже о нем высказался президент России Владимир Путин – он пожелал Воложу здоровья и заявил, что человек должен быть благодарен стране, которая ему многое дала.
Также напомним, что 23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет. В нем находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Помимо него в момент крушения самолета на борту были еще 9 человек, в том числе командир ЧВК Дмитрий Уткин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2067531-es-snyal-sanktsii-s-osnovatelya-yandeksa-arkadiya-volozha-i-pogibshego-komandira-chvk-vagner/