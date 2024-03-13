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ЕС снял санкции с основателя "Яндекса" Аркадия Воложа и погибшего командира ЧВК "Вагнер"

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Аркадий Волож
Аркадий Волож. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Предпринимателя и сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, выступившего ранее против войны в Украине, исключили из санкционного списка Евросоюза, передает NUR.KZ со ссылкой на Евросовет.

Европейский союз снял санкции с 12 лиц, при этом девяти из них нет в живых. Это граждане РФ:

  • командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин;
  • депутат Госдумы Николай Борцов;
  • депутат Госдумы Виктор Зубарев;
  • капитан крейсера "Москва" Антон Куприн;
  • Олег Попов;
  • экс-замминистра обороны РФ Геннадий Жидко;
  • сенатор Елена Авдеева;
  • сенатор Игорь Панченко;
  • генерал-лейтенант Олег Цоков.

Наряду с этим санкции были сняты с:

  • сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа;
  • гражданина Словакии и главы мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Хамбалека;
  • вице-президента АФК "Система" Сергея Мдоянца.

Список был опубликован на сайте Журнала Евросовета.

Напомним, в августе прошлого года бизнесмен и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож назвал себя родившимся в Казахстане израильским предпринимателем и выступил против войны в Украине. При этом с 2014 года Волож живет в Израиле, об уходе из "Яндекса" он заявлял еще в конце 2022 года.

Позже о нем высказался президент России Владимир Путин – он пожелал Воложу здоровья и заявил, что человек должен быть благодарен стране, которая ему многое дала.

Также напомним, что 23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет. В нем находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Помимо него в момент крушения самолета на борту были еще 9 человек, в том числе командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2067531-es-snyal-sanktsii-s-osnovatelya-yandeksa-arkadiya-volozha-i-pogibshego-komandira-chvk-vagner/

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