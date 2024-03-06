Единственная соперница Трампа Никки Хейли вышла из гонки за номинацию от республиканцев, но не поддержала экс-президента

Экс-губернатор Южной Каролины и бывшая постпред США в ООН Никки Хейли официально объявила, что снимает свою кандидатуру в борьбе за номинацию кандидатом в президенты от Республиканской партии. При этом она не поддержала единственного оставшегося претендента Дональда Трампа, которому она проиграла на праймериз.

Никки Хейли не удалось добиться сколько-нибудь значимого успеха по итогам «супервторника» в США, когда праймериз Демократической и Республиканской партий прошли сразу в 15 штатах и на одной американской территории.

На них убедительную победу одержали Трамп и Байден, а Хейли смогла с небольшим преимуществом выиграть лишь в штате Вермонт (до этого она обошла Трампа на праймериз еще в одном штате, Вашингтоне).

В «супервторник» распределяется около трети всех голосов делегатов — 865 у республиканцев и как минимум 1420 у демократов. Байден одержал победу на демократических праймериз во всех 14 штатах, где в «супервторник» проходило голосование, проиграв лишь в Американском Самоа (островной территории США), Трамп тоже выиграл во всех штатах, уступив Хейли лишь в Вермонте.

Хотя данные опросов показывали, что у Хейли гораздо больше шансов добиться убедительной победы над Байденом на президентских выборах в ноябре, чем у Трампа, череда поражений на праймериз практически не оставила ей шансов составить конкуренцию экс-президенту США в борьбе за номинацию.

Обозреватели Би-би-си отмечают, что если в первые дни своей кампании Хейли избегала резких выпадов в адрес Трампа, то в последние недели она стала выступать против своего соперника более прямолинейно, утверждая, что он «не в себе» и непригоден для должности, и высказав сомнения в его умственных способностях.

Несмотря на всю эту риторику, как пишет корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, среди республиканских избирателей просто не нашлось достаточного количества противников Трампа (даже в таких штатах, как Вирджиния, где в праймериз могут участвовать все избиратели, независимо от партийной принадлежности), чтобы позволить Хейли одержать победу над Трампом.

Выбив из гонки своего последнего остававшегося соперника, Трамп таким образом остается единственным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Как ожидается, на следующей неделе он окончательно закрепит свою номинацию, добрав до необходимых для выдвижения 1215 голосов делегатов.

В своей речи Хейли не заявила о поддержке Трампа, а вместо этого сказала бывшему президенту, что он должен убедить ее республиканских и независимых избирателей поддержать его на всеобщих выборах в ноябре.

«Я всегда была консерватором, членом Республиканской партии и всегда поддерживала республиканского кандидата. Но в этом случае, как и во многих других, хороший совет дала Маргарет Тэтчер. Она сказала, цитирую, „никогда не идите вслед за толпой. Всегда думайте своей головой“. Теперь Дональду Трампу предстоит заслужить голоса тех членов нашей партии, и не только их, которые его не поддерживали. Я надеюсь, он это сделает», — сказала она.

Обозреватель Би-би-си Энтони Зуркер отмечает, что это будет непростой задачей для Трампа, поскольку ему нужны образованные избиратели умеренных взглядов, которые составляли костяк электората Хейли, если он хочет вернуть себе президентское кресло.

И Байден, и Трамп уже вновь обрушились друг на друга с нападками и нарисовали мрачную картину того, что ждет американцев в случае победы их оппонента на выборах.

Трамп, выступая перед своими сторонниками в поместье Мар-о-Лаго во Флориде, раскритиковал Байдена, назвав его «худшим президентом» в истории.

Байден же заявил, что Трамп представляет угрозу американской демократии. «Сегодняшние результаты ставят американцев перед четким выбором: будем ли мы продолжать двигаться вперед или позволим Дональду Трампу увлечь нас назад, в хаос, раскол и тьму, которые определили его пребывание на посту президента?» — заявил действующий президент.