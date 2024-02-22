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"Дима, я не виноват": Лукашенко шутливо объяснил свое опоздание на "Игры будущего" (видео)

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Александр Лукашенко на "Играх будущего"
Лукашенко на "Играх будущего". Скриншот: t.me/pul_1

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на открытие "Игр будущего" в Казани позже других. Произошедшее он объяснил Дмитрию Пескову шуткой, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси.

В столице Татарстана Казани сейчас проходят "Игры будущего", которые продлятся до 3 марта. 21 февраля состоялось торжественное открытие мероприятия, на котором собрались президенты Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и представители других государств.

Президент Беларуси Александр Лукашенко немного задержался с прибытием на открытие игр, о чем свидетельствует видео, опубликованное в официальном Telegram-канале его пресс-службы "Пул первого".

На кадрах Лукашенко вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым входят в выставочный комплекс "Казань Экспо", одновременно с этим музыканты играют "Беловежскую пущу". Президент Беларуси, направляясь к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, пошутил о своем опоздании.

"Дима, я не виноват. Просто мой старый друг (указывая на Минниханова – прим. ред.) поселил меня в лесу далеко за городом", – сказал белорусский президент.

Песков поприветствовал его.

"Просто мы все чуть раньше пришли", – в шутку ответил пресс-секретарь Кремля.

Напомним, что в Казань для участия в открытии "Игр будущего" прибыл вчера президент Касым-Жомарт Токаев. Сообщалось также, что он еще проведет ряд встреч.

Перед стартом турнира Токаев провел переговоры с Путиным и предложил провести следующие игры уже в Казахстане. Помимо этого глава нашего государства отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России.

Во время торжественной церемонии открытия после исполнения государственного гимна России президент Владимир Путин объявил игры открытыми. После Касым-Жомарт Токаев обратился с напутствием к участникам турнира.

Отметим, что игроки и команды из Казахстана будут претендовать на награды в 13 дисциплинах, всего в "Играх будущего" примут участие 48 представителей нашей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062303-dima-ya-ne-vinovat-lukashenko-shutlivo-obyasnil-svoe-opozdanie-na-igry-buduschego-video/

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