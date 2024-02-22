Токаев выступил на церемонии открытия "Игр будущего" (фото)

Минувшим вечером Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия "Игр будущего" в Казани. Президент предложил провести их в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства с официальной трибуны наблюдал за торжественной церемонией открытия "Игр будущего". После исполнения государственного гимна России президент Владимир Путин объявил игры открытыми.

После Касым-Жомар Токаев обратился с напутствием к участникам турнира.

"Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане!" - предложил президент.

Свои пожелания киберспортсменам высказали также главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Затем прошел парад флагов стран-участниц.

По данным организаторов, в соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из более чем 100 стран мира.

Игроки и команды из Казахстана будут претендовать на награды в 13 дисциплинах, всего в "Играх будущего" примут участие 48 представителей нашей страны.

После церемонии президент Казахстана и лидеры других стран, прибывшие в столицу Татарстана, осмотрели комплекс "Казань Экспо", в котором пройдут основные мероприятия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

️В ходе экскурсии гостям показали конгресс-зал Dota 2, арт-объекты, "фиджитал-лабораторию", а также рассказали об особенностях инновационного "фиджитал-движения", объединяющего физическую культуру и киберспорт (physical+digital).

На одной из площадок глава государства побеседовал с юными спортсменами, участвующими в программе "Футбол для дружбы". В состав интернациональной команды входит и 10-летний Жан Али Ермагамбетов, который тренируется в ФК "Астана".

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане детский спорт пользуется неизменной поддержкой со стороны государства.