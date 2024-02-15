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Белгород подвергся ракетному обстрелу, погибли шесть человек, в том числе ребенок

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Последствия удара по Белгороду
Последствия удара по Белгороду. Фото: Stringer/AFP/Getty Images

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 17 получили ранения в результате ракетного обстрела Белгорода, следует из обновленных данных российского Минздрава. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Среди погибших был один ребенок — годовалая девочка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девяти пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение", — написал Гладков.

Ракетная атака на Белгород началась вскоре после полудня по местному времени. По версии Минобороны России, над регионом были сбиты 14 реактивных снарядов (о том, обошли ли какие-то ракеты систему ПВО, ведомство не сообщало).

Очевидцы сообщали о серьезном повреждении торгового центра на улице Плеханова (губернатор Курской области писал, что по ТЦ попали снаряды), а также о падении обломков ракет на школьный стадион.

Последствия удара по Белгороду
Последствия удара по Белгороду. Фото: Stringer/AFP/Getty Images

"В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка 5 автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий", — писал Гладков.

Перед этим, в ночь на четверг, российские военные нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины, в результате чего пострадали несколько человек, были повреждены объекты инфраструктуры.

Согласно заявлению Минобороны России, около 12.30 пресечена попытка "совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". О повреждениях и пострадавших ведомство не сообщало.

Перед атакой губернатор Вячеслав Гладков предупредил жителей о ракетной опасности.

Последствия удара по Белгороду
Последствия удара по Белгороду. Фото: Stringer/AFP/Getty Images

Крупнейшей атакой на Белгород после начала войны в Украине стал обстрел 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 пострадали. Тогда Минобороны РФ отчитывалось о 13 сбитых снарядов, выпущенных из РСЗО.

За день до того армия РФ нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине за время войны, пострадали крупные украинские города — Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и другие. Погибли более 50 человек, 170 получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061235-belgorod-podvergsya-raketnomu-obstrelu-pogibli-shest-chelovek-v-tom-chisle-rebenok/

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