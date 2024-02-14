Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд. Он еще должен пройти Палату представителей, а это непросто

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 млрд долларов США. Этому предшествовали несколько месяцев политического противостояния демократов и республиканцев.

Сенат принял решение 70 голосами против 29, легко преодолев необходимый порог в 60 голосов, необходимых для принятия большинства законов.

Почти все демократы и 22 республиканца, включая лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, проголосовали за законопроект, который выявил глубокие разногласия внутри Республиканской партии по поводу ответственности Америки перед своими союзниками и ее роли на мировой арене.

Пакет включает 60 млрд долларов для Украины, $14 млрд - на войну Израиля против ХАМАС и $10 млрд на гуманитарную помощь в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Более $4 млрд пойдут на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, в рамках усилий по сдерживанию агрессии со стороны Китая.

Сразу после голосования лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, сказал, что закона подобного значения, «который так сильно влияет не только на нашу национальную безопасность, не только на безопасность наших союзников, но и на безопасность западной демократии», Сенат не принимал много лет, а то и десятилетий.

Он также добавил, что этим голосованием Сенат «сказал Путину, что он пожалеет о том дне, когда он поставил под сомнение решимость Америки».

Результаты голосования приветствовал и президент Украины Владимир Зеленский. «Для нас, в Украине, продолжающаяся помощь США спасает человеческие жизни от российского террора. Это означает, что в наших городах продолжается жизнь и что она победит войну, — написал президент Украины в своем аккаунте в соцсети Х, — Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что приведет к большей безопасности и процветанию американцев и всего свободного мира».

Можно ли провести помощь Украине через республиканскую Палату представителей?

Сейчас законопроект отправляется в Палату представителей, где его перспективы остаются неопределенными.

На прошлой неделе республиканцы в Сенате заблокировали законопроект, который сочетал помощь Украине и другим союзникам США с самыми радикальными изменениями в пограничной политике за последние десятилетия. Он предусматривал ужесточение критериев для мигрантов, ищущих убежища и позволял закрывать границу с Мексикой, если число людей, пересекших границу, станет слишком большим.

Хотя эти меры шли навстречу пожеланиям республиканцев, почти все они резко изменили свою позицию, когда против компромиссного закона выступил экс-президент Дональд Трамп, выдвинувший свою кандидатуру на ноябрьских президентских выборах и уверенно идущий к номинации от Республиканской партии.

После этого сенаторы-демократы внесли бюджетный запрос уже без пограничных мер, и он, к удивлению многих наблюдателей, прошел при поддержке заметной части республиканцев.

Трамп выступает и против иностранной помощи тоже. В субботу он уже писал на своем сайте Truth Social, что любая американская помощь должна предоставляться исключительно в виде кредита.

Тот факт, что пакет помощи был принят Сенатом без каких бы то ни было мер по усилению пограничного контроля, уже вызвал нарекания со стороны спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона.

В опубликованном в понедельник заявлении Джонсон давал понять, что законопроект не будет принят Палатой представителей, которую контролируют республиканцы, без таких положений.

«Республиканцы в Палате представителей с самого начала обсуждения ясно дали понять, что любой так называемый дополнительный бюджетный закон о национальной безопасности должен признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе», — сказал он.

Теперь лидерам республиканского большинства в Палате представителей предстоит решить, вынести ли законопроект на голосование в его нынешнем виде, внести в него поправки и отправить обратно в Сенат, или проигнорировать его полностью.

Последний вариант, однако, чреват тем, что республиканцы, выступающие за оказание помощи Украине, могут присоединиться к демократам и подать то, что в терминологии Конгресса называется discharge petition, то есть петицию о вынесении законопроекта на голосование без предварительного обсуждения в комитетах.

Это редко применяемая процедура. Петиция должна собрать подписи большинства членов палаты (то есть не меньше 218, у демократов 214 голосов). За всю их историю, с 1931 года, такие петиции выносили на голосование всего 26 раз, но лишь два законопроекта, обсужденные таким образом, стали законом.

Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис не исключал возможность подобной петиции, за нее также высказывались немногочисленные критики Трампа в рядах республиканской фракции.

Кроме противодействия республиканцев, против законопроекта могут проголосовать представители левого крыла Демократической партии, которые возражают против предоставления помощи Израилю.

Как бы то ни было, но республиканцы в Палате имеют лишь незначительное большинство и далеко не едины в том, что касается помощи Украине. Если Джонсон все-таки вынесет пакет на голосование, он может быть принят.

США являются одним из крупнейших поставщиков помощи Украине. Несколько месяцев назад Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой принять законопроект, предусматривающий оказание иностранной помощи.

Это может быть последняя попытка Конгресса утвердить помощь Украине до конца года, а Украина предупредила, что без поддержки Вашингтона продолжать сопротивляться российской агрессии ей будет исключительно трудно.