Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России
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Владимир Путин подписал закон о конфискации за ряд преступлений против безопасности России, в частности, за распространение фейков об армии страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Поправки вносятся в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса России.
Согласно документу, применение статьи 104.1 о конфискации имущества распространяется теперь еще на ряд преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и публичные призывы, направленные против безопасности страны. При этом мера будет применяться, если преступление было совершено из корыстных побуждений.
Также отмечается, что был дополнен пункт "в" статьи 104.1 УК, в которой прописано, что конфискации подлежит имущество, ценности и деньги, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремизма либо преступного сообщества. В число таких преступлений включили финансирование деятельности, которая направлена против безопасности РФ, путем совершения любого "диверсионного" преступления.
Напомним, в конце января Госдума одобрила закон, который поможет конфисковывать имущество за "военные фейки" и действия, "направленные против безопасности государства", а также лишать званий за "дискредитацию армии".
Между тем в марте 2022 года в Госдуме России также приняли закон о лишении свободы за фейки о российских Вооруженных силах.
А в январе прошлого года против жителя Байконура было заведено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Соответствующие материалы он размещал в соцсетях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060951-putin-podpisal-zakon-o-konfiskatsii-imuschestva-za-feyki-ob-armii-rossii/