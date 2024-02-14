Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Владимир Путин подписал закон о конфискации за ряд преступлений против безопасности России, в частности, за распространение фейков об армии страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Поправки вносятся в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса России.

Согласно документу, применение статьи 104.1 о конфискации имущества распространяется теперь еще на ряд преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и публичные призывы, направленные против безопасности страны. При этом мера будет применяться, если преступление было совершено из корыстных побуждений.

Также отмечается, что был дополнен пункт "в" статьи 104.1 УК, в которой прописано, что конфискации подлежит имущество, ценности и деньги, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремизма либо преступного сообщества. В число таких преступлений включили финансирование деятельности, которая направлена против безопасности РФ, путем совершения любого "диверсионного" преступления.

Напомним, в конце января Госдума одобрила закон, который поможет конфисковывать имущество за "военные фейки" и действия, "направленные против безопасности государства", а также лишать званий за "дискредитацию армии".

Между тем в марте 2022 года в Госдуме России также приняли закон о лишении свободы за фейки о российских Вооруженных силах.

А в январе прошлого года против жителя Байконура было заведено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Соответствующие материалы он размещал в соцсетях.