Госдума России приняла закон о конфискации имущества за "военные фейки"

Госдума во втором чтении и в целом одобрила закон, который поможет конфисковывать имущество за "военные фейки" и действия, "направленные против безопасности государства", а также лишать званий за "дискредитацию армии".

В третьем, итоговом чтении закон поддержали 377 депутатов Госдумы, «против» никто не высказался.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед голосованием заявил, что о проекте можно говорить "юридическим языком, но если взять по сути», то его смысл — защищать "солдат и страну" от "негодяев и предателей". Он попросил депутатов документ поддержать, потому что "очевидно, что он необходим". Выступавшие по мотивам от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ заявили о поддержке инициативы.

После первого чтения поправки поддержали 395 депутатов Госдумы, трое высказались "против". Против голосовали Сардана Авксентьева ("Новые люди"), Ксения Горячева ("Новые люди") и Сергей Шаргунов (КПРФ).

Законопроект, внесенный в Госдуму в прошлый понедельник, резко расширяет список преступлений, наказание за которые предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества.

Теперь изъять деньги, ценности и другое имущество, полученные в результате совершения преступлений, можно будет в том числе за "военные фейки" и призывы к "антигосударственной" деятельности.

За саму деятельность, "направленную против безопасности Российской Федерации", изымать смогут деньги и другое имущество, используемые или предназначенные для совершения преступлений.

К такой деятельности Уголовным кодексом относятся, в частности, диверсии, контрабанда, разглашение государственной тайны, участие в деятельности нежелательной организации, получение и дача взятки, неисполнение приказа, дезертирство — в общей сложности около 30 видов преступлений.

Новый законопроект также предусматривает возможность лишать госзваний и государственных наград за распространение "фейков" об армии и ее "дискредитацию", призывы к экстремизму, к введению санкций, к "антигосударственной деятельности", за пропаганду и демонстрацию нацистской символики, участие в деятельности нежелательной организации, реабилитацию нацизма и др.

Что говорили о законопроекте в Думе

По словам главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, поддержавшего законопроект, Госдума не собирается вводить тотальную конфискацию советских времен.

"Наши депутаты говорили, что отберут яхту, дом, чего-то еще отберут — огород, сад, счета все закроют. Нет. Это сложная история. Даже депутатам приходится разъяснять, тема сложная. У нас задачи вернуть советскую конфискацию нет. Все, кто ее вводил, их самих потом... я извиняюсь", — цитировал RTVI Крашенинникова.

Уже после внесения законопроекта один из его авторов (всего авторами значатся почти 400 депутатов Госдумы) Андрей Луговой заявил, что конфисковывать имущество предлагается по восьми уголовным статьям. Это не так. На самом деле перечисленные им статьи входят в более широкий перечень правонарушений, позволяющих лишить осужденного госнаград.

Еще один из формальных авторов законопроекта депутат Петр Толстой заявил, что "законопроект касается только тех граждан, которые признаны виновными в диверсионной деятельности (измена, шпионаж, диверсия, наемничество и тд), угрожающей безопасности страны».

"Работаешь на украинских террористов — будь готов все потерять", — написал он в своем телеграм-канале.

Это также неверно. Помимо "военных статей", к деятельности, "направленной против безопасности Российской Федерации", относятся и такие преступления, как получение и дача взятки, незаконный экспорт и контрабанда.