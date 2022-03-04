Закон о лишении свободы за фейки о Вооруженных силах приняли в Госдуме России

Государственная Дума. Фото: Getty Images/ Patrick Donovan

Законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию и призывы к санкциям против России, приняли в Госдуме.

Закон был принят в третьем, окончательном чтении, пишет РИА Новости.

"Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14:00 (по московскому времени прим. ред.) в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты считает, что есть возможность, что уже завтра нормы закона прямого действия "заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание".

Данная инициатива вносит изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ:

за заведомо ложные фейки - штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо до 3 лет колонии,

за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды - штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии,

за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия - от 10 до 15 лет колонии,

за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или до 3 лет колонии,

если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия - штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей или до 5 лет колонии,

за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тыс. рублей или до 3 лет колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959299-zakon-o-lishenii-svobody-za-feyki-o-vooruzhennyh-silah-prinyali-v-gosdume-rossii/