Против жителя Байконура возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии

Солдат. Иллюстративное фото: Pexels

Против жителя Байконура было заведено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Соответствующие материалы он размещал в соцсетях, сообщает прокуратура комплекса "Байконур" на официальном сайте.

"Прокуратурой комплекса проведена проверка по факту совершения жителем Байконура публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации в сети Интернет", - гласит сообщение.

Установлено, что гражданин России использовал для этого страницу в одной из соцсетей. Там он, как сообщается, размещал материалы, направленные на дискредитацию ВС РФ.

"По результатам проверки прокурором комплекса в отношении данного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3. Кодекса РФ об административном правонарушении (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан)", - говорится в сообщении.

Постановление и материалы проверки прокурором комплекса направлены для рассмотрения по существу в 26 гарнизонный военный суд.

В публикации отмечается, что максимальное наказание за совершение данного правонарушения для граждан России предусмотрено в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей (332 тысячи тенге), для должностных лиц - 200 тысяч рублей (1,3 млн тенге), юридическим лицам может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей (33,2 млн тенге).

Напомним, закон о лишении свободы за фейки о российских Вооруженных силах приняли в Госдуме России в начале марта прошлого года.

Отметим, что прокуратура комплекса "Байконур" подчиняется Генпрокуратуре РФ. Об этом говорится на официальном сайте органа.

При этом, согласно информации на официальном сайте администрации Байконура, город является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей на условиях аренды.

9 января 2004 года между Казахстаном и Россией было подписано соглашение о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса "Байконур", которое предусматривает продление срока аренды до 2050 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006782-protiv-zhitelya-baykonura-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-diskreditatsiyu-rossiyskoy-armii/