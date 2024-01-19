США выразили беспокойство из-за арестов журналистов в Кыргызстане

Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за прошедших недавно в Кыргызстане арестов журналистов и обысков в редакциях СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на американское ведомство.

Заявление официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера было опубликовано на официальном сайте органа.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о недавних действиях правительства Кыргызской Республики против независимых СМИ и журналистов. Эти действия способствуют модели деятельности правительства, которая, по всей видимости, направлена ​​на подавление общественных дебатов и свободы выражения мнений", – говорится в тексте.

Представители США призвали власти Кыргызстана обеспечить журналистам "возможность работать без неоправданного давления и притеснений".

"Свободная и независимая пресса необходима для защиты прав человека, поддержания эффективных демократических институтов и содействия миру и безопасности", – добавил представитель Госдепа.

Напомним, в начале недели в Кыргызстане правоохранители начали проводить обыски в офисах представителей различных СМИ.

Представители издания 24.kg сообщали, что сотрудники ГКНБ наведались к ним в офис, а затем отвезли на допрос гендиректора и двух шеф-редакторов. В самом офисе провели обыск, вся техника и личные телефоны сотрудников были изъяты.

Позже были арестованы 11 человек, большинство из них – журналисты-расследователи ютуб-канала Temirov Live.

Двум арестованным, руководительнице проектов Махабат Тажибек кызы и акыну (поэт-импровизатор) Азамату Ишенбекову, предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.

При этом напомним, в прошлом году четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список правительства США за сотрудничество с Россией.