США выразили беспокойство из-за арестов журналистов в Кыргызстане
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Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за прошедших недавно в Кыргызстане арестов журналистов и обысков в редакциях СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на американское ведомство.
Заявление официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера было опубликовано на официальном сайте органа.
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о недавних действиях правительства Кыргызской Республики против независимых СМИ и журналистов. Эти действия способствуют модели деятельности правительства, которая, по всей видимости, направлена на подавление общественных дебатов и свободы выражения мнений", – говорится в тексте.
Представители США призвали власти Кыргызстана обеспечить журналистам "возможность работать без неоправданного давления и притеснений".
"Свободная и независимая пресса необходима для защиты прав человека, поддержания эффективных демократических институтов и содействия миру и безопасности", – добавил представитель Госдепа.
Напомним, в начале недели в Кыргызстане правоохранители начали проводить обыски в офисах представителей различных СМИ.
Представители издания 24.kg сообщали, что сотрудники ГКНБ наведались к ним в офис, а затем отвезли на допрос гендиректора и двух шеф-редакторов. В самом офисе провели обыск, вся техника и личные телефоны сотрудников были изъяты.
Позже были арестованы 11 человек, большинство из них – журналисты-расследователи ютуб-канала Temirov Live.
Двум арестованным, руководительнице проектов Махабат Тажибек кызы и акыну (поэт-импровизатор) Азамату Ишенбекову, предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.
При этом напомним, в прошлом году четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список правительства США за сотрудничество с Россией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056474-ssha-zabespokoilis-iz-za-arestov-zhurnalistov-v-kyrgyzstane/