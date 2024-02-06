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У сотрудника компании в Гонконге выманили 25 млн долларов с помощью дипфейка

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Программист
Программист. Иллюстративное фото: pexels.com

В Гонконге мошенники выманили у международной компании более 25 млн долларов, выдав себя за руководителей высшего звена с помощью технологии дипфейк, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщили в полиции Гонконга, сотрудник компании получил приглашение якобы от финансового директора фирмы из Великобритании на онлайн-видеовстречу, где планировалось обсудить некую конфиденциальную сделку.

Сначала он подумал, что это фишинговое письмо (один из видов интернет-мошенничества). Но во время видеозвонка сотрудник отбросил сомнения, поскольку остальные выглядели и говорили как его коллеги.

Однако на самом деле присутствовавшие на созвоне "руководители компании" были дипфейк-имитацией, созданной на основе реальных онлайн-конференций, проводившихся в прошлом.

Они убедили сотрудника перевести около 25,6 млн долларов из средств компании. Мошенничество было выявлено только после консультации с головным офисом корпорации.

Добавим, что по информации на сайте RG.RU, дипфейк – это видеоролик, в котором лицо одного человека подменяется другим при помощи алгоритмов машинного обучения. В этом слове соединены два понятия: глубокое обучение нейросетей (deep learning) и подделка (fake).

Напомним, осенью прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором президент Казахстана якобы призывает инвестировать в новую платформу Илона Маска. Фактчекеры предупредили, что это дипфейк.

Также российского актера Максима Виторгана, занявшего антивоенную позицию, "вырезали" из сериала "Контакт", заменив его изображение на так называемый дипфейк и убрав имя актера из титров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059303-u-sotrudnika-kompanii-v-gonkonge-vymanili-25-mln-dollarov-s-pomoschyu-dipfeyka/

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