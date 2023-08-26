Нейросети на службе цензуры: Максима Виторгана "вырезали" из сериала, заменив дипфейком

Максим Виторган. Фото: instagram.com/mvitorgan

Российского актера Максима Виторгана, занявшего антивоенную позицию, «вырезали» из сериала «Контакт», заменив его изображение на так называемый дипфейк и убрав имя актера из титров. Похоже, это первый случай использования дипфейка в российском игровом кино и сериалах в целях цензуры.

Ранее российская цензура в фильмах ограничивалась тем, что из картины вырезались сцены с участием «неугодных» актеров, либо им отказывали в участии в фильме еще на этапе кинопроб.

Создание дипфейков (методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте) для игрового кино — довольно дорогостоящий и технологически сложный процесс.

«Нейротипичный Максим Виторган»

Второй сезон российского сериала «Контакт» вышел без актера Максима Виторгана, хотя актер участвовал в съемках. Вместо Виторгана, который в первом сезоне сериала сыграл мужа героини Равшаны Курковой, зрители увидели кого-то, похожего на него. На это обратила внимание «Служба поддержки» Ильи Красильщика.

«Знакомьтесь, нейротипичный Максим Виторган — новая ветвь развития нейросетей в российских сериалах», — сыронизировали авторы телеграм-канала «Русское кино в топе», которые также заметили подмену.

У персонажа, которого играл Виторган, после замены на дипфейк «фактически не меняется выражение лица», а движения губ не всегда совпадают с произносимым актером текстом, замечают журналисты «Медиазоны» (издание в реестре «иноагентов»).

Имени Максима Виторгана в титрах нет. Сам актер узнал о своем исчезновении из сериала через соцсети.

«До меня так же доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем (наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?), но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль», — написал Виторган в инстаграме.

Сам Виторган саркастически назвал замену сыгранного им персонажа на дипфейк «большой художественной и идеологической победой».

Сериал «Контакт» выпускает кинокомпания Good Story Media на платформе Premier. И Good Story Media, и Premier принадлежат холдингу «Газпром-медиа».

Как отметил Максим Виторган, замена актера в готовом фильме на дипфейк - это огромные затраты для кинокомпании.

«Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги „Газпрома“ (процедура эта технологичная совсем не дешевая)», — отметил актер.

Максим Виторган известен своей антивоенной позицией, он неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину. В первый день войны он опубликовал в инстаграме, где у него более 700 тысяч подписчиков, черный квадрат и написал: «Позор…»

До российского вторжения Максим Виторган не раз высказывался в поддержку Алексея Навального, в том числе и после ареста политика в январе 2021 года.

По словам актера, несколько лет назад его «по каким-то причинам» заменили на другого артиста непосредственно перед началом основных съемок сериала «Ева, рожай!», хотя он уже снялся в пилоте сериала.

Сейчас произошла похожая ситуация - его не позвали на съемки нового сезона сериала, в котором он был занят раньше.

«А в это время где-то, говорят, начались съемки нового сезона „Беспринципных“. Но там нет таких денег [чтобы создавать дипфейки]. Поэтому было решено сразу снимать без меня, чтобы потом не переделывать», — рассказал Виторган, снявшийся в предыдущих сезонах «Беспринципных» (производством сериала занимается компания «Медиаслово»).

«Будете ходить на митинги - не будете играть»

Русская служба Би-би-си в ноябре 2021 года рассказывала, что в «Газпром-Медиа» в начале 2021 года якобы появились так называемые обновленные стоп-листы актеров, которых продюсерам и режиссерам нельзя было звать в новые проекты.

Все актеры, внесенные в новые стоп-листы, так или иначе высказались в поддержку отравленного, а затем арестованного и осужденного Алексея Навального.

О стоп-листах Би-би-си тогда рассказали четыре собеседника, работающих в холдинге на высоких должностях. При этом, по их словам, списков на бумаге никто из них не видел, но разговоры о стоп-листах велись постоянно.

На момент появления новых стоп-листов сотрудники «Газпром-Медиа» уже привыкли, что в кадре не должно быть Михаила Шаца, Татьяны Лазаревой или Леонида Парфенова, активно участвовавших в протестах 2011 года. Однако в обновленных списках появились имена Варвары Шмыковой, Александра Бортича, Александра Паля, Павла Деревянко, Яны Трояновой, Семена Трескунова и других, с кем «Газпром-Медиа» тогда активно сотрудничал.

После обновления стоп-листов сотрудникам «Газпром-Медиа» в срочном порядке пришлось переделывать много промороликов сериалов, из которых вырезали Деревянко или Бортича. Всю рекламу в соцсетях и на «Ютубе» сотрудники холдинга также «зачистили от этих актеров».

«Сигнал был четкий: „Будете ходить на митинги [в поддержку Навального] — не будете играть“, — сказал Би-би-си один из продюсеров «Газпром-Медиа».

Многие актеры тогда фактически лишились работы из-за своей гражданской позиции. Варвара Шмыкова, записавшая для своего инстаграма видео, где она со слезами говорит о здоровье Навального, лишилась «многих предложений о сотрудничестве», рассказали Би-би-си ее коллеги.

«Военная цензура»

С началом российского вторжения в Украину цензуры в кино и сериалах стало больше. Фильмы, независимо от даты их выхода, стали резать и редактировать «в режиме реального времени» — с оглядкой на гражданскую позицию «действующих лиц».

Так, российский телеканал ТНТ в январе этого года показал комедийный фильм 2019 года «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», вырезав из него кадры с Максимом Галкиным и Иваном Ургантом. Кроме того, из фильма пропали строки, которые зачитывала поэтесса Лариса Рубальская: «Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдем. На правое дело идем мы направо, а скажут — налево пойдем». И Галкин, и Ургант, и Рубальская в 2022 году выступили против войны.

Телеканал «Муз-ТВ» в апреле заблюрил изображение осудившей войну Елены Темниковой в фильме «Золотая клетка для артистов! История шоу „Фабрика звезд“». В том числе было вырезано упоминание Темниковой из речи музыкального критика Максима Фадеева.

В конце января из трейлера патриотического фильма «Праведник» пропали кадры с Чулпан Хаматовой. Ее ее изображение также исчезло с афиш, несмотря на то, что у Хаматовой в этом фильме одна из главных ролей. При этом из фильма Чулпан Хаматову «вырезать» не стали, так как, по словам режиссера кинокартины Сергея Урсуляка, без ее роли невозможно обойтись — она является сюжетообразующей.

Хаматова одной из первых высказалась против вторжения в Украину и покинула Россию.

При невозможности отредактировать фильм с «неугодным» актером в ряде случаев сервисы просто отказываются от показа картины.

Так, в конце декабря прошлого года онлайн-кинотеатр Kion снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта, к тому моменту заявившего о своей антивоенной позиции. В телеспектакле были также заняты Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава - все они осудили российское вторжение в Украину.

Актеры, публично высказавшиеся против российской агрессии в Украине, фактически лишились возможности работать в своей стране.

В конце января после публичного высказывания против российского вторжения в Украину актер Дмитрий Назаров, незадолго до этого лишившийся работы в МХТ им. А. П. Чехова, остался и без роли в ремейке фильма «12 стульев».

Режиссер картины Петр Зеленов прямо связал отказ работать с Назаровым с антивоенной позицией актера. «Мне кажется гадостью и неблагодарностью в адрес Владимира Владимировича (Путина) нести какую-то ахинею, тем более говорить о какой-то кровожадности, чушь», — сказал тогда режиссер. Зеленов пообещал, что все отснятые для фильма сцены с Назаровым будут пересняты с другим актером.

Актер Никита Кукушкин в интервью Катерине Гордеевой рассказал, что ему предлагали контракт, в котором был прописан запрет на любые высказывания в СМИ относительно российского вторжения в Украину. При этом, по словам актера, этот пункт в договор добавили за несколько дней до съемок.

«Недавно отказался от одного проекта — там прям в контракте было написано: „ДНР, ЛНР — не говорить, Украина — не говорить“. В момент съемок в СМИ и год после», — рассказал Кукушкин.

Цензура в кино и сериалах также включает и «тематическое» редактирование. Русская служба Би-би-си ранее писала, что еще до войны фактически под запретом оказались фильмы о политике, кинокартины со сценами насилия со стороны силовиков, а также на темы, потенциально задевающие «чувства верующих». Фильмы с такими «проблемными» темами если и могут быть сняты, то на прокатное удостоверение в России их авторам рассчитывать не приходится.

В декабре прошлого года в России в силу вступил закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». В связи с этим фильмы, в том числе выпущенные несколько десятилетий назад, подверглись цензуре: из них были вырезаны сцены, касающиеся темы ЛГБТ.

Так, в январе «Кинопоиск» и «Амедиатека» вырезали из первого и второго сезона «Секса в большом городе» упоминания представителей ЛГБТ. В девятой серии первого сезона слово «гей» в русском переводе заменили на слово «мальчик». А в шестой серии второго сезона была вырезана сцена, в которой одна из главных героинь сериала говорит, что она не лесбиянка.

Это было сделано, несмотря на то, что серии первого и второго сезона сериала вышли на экраны более 20 лет назад.

Из французской мелодрамы «Париж, 13-й округ», которая вышла в прокат в июне, была вырезана сцена с однополым поцелуем героинь Норы и Эмбер.

Власти пытаются влиять на тематику фильмов, отдавая предпочтение «патриотической» кинопродукции.

Министерство культуры в прошлом ноябре пообещало господдержку фильмам, затрагивающим темы «деградации Европы», «колониализма англосаксонского мира» и «популяризации службы» в российской армии.

А в марте этого года председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прямо призвала ввести цензуру в кино.

Она предложила вернуть в российский кинематограф «институт редакторов». Это, по мнению Ямпольской, позволит эффективно контролировать создателей фильмов, финансируемых государством.

«Не вижу, по какой причине государство должно постоянно заниматься благотворительностью», — сказала депутат.

По словам кинокритика Антона Долина, в России государство уже давно — с того момента, как в 2012 году Минкульт возглавил Владимир Мединский — «изо всех сил указывает кинематографистам, какие фильмы снимать, а какие не стоит». Но несмотря на это в 2014 году — в том числе на государственные деньги — был снят фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», о котором кинокритики отзывались как об «убийственном портретировании путинской вертикали в действии».

Даже осенью прошлого года в России, по словам Долина, вполне реально было снять независимое кино — особенно малобюджетное, на средства, собранные с помощью краудфандинга.

«А вот выпустить его на экраны без прокатного удостоверения, которое выдает Минкульт, будет нереально. Только выложить в интернете», —отмечал Антон Долин в публикации в «Медузе» (издание в реестре «иноагентов» и признано в РФ нежелательной организацией).

Осенью прошлого года Минкульт России запретил кинотеатральный прокат исторического фильма «Голод» о массовом голоде 1920-х годов в СССР.

Ведомство отозвало прокатное удостоверение у фильма, объяснив свое решение «массовыми жалобами» граждан, посчитавшими картину «неуместной для показа».

Авторы картины писатель Александр Архангельский, журналист Максим Курников и режиссер Татьяна Сорокина собрали деньги на фильм с помощью краудфандинга, но выпустить в широкий прокат в стране так и не смогли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2034091-neyroseti-na-sluzhbe-tsenzury-maksima-vitorgana-vyrezali-iz-seriala-zameniv-dipfeykom/