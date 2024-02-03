США нанесли первые удары по объектам Ирана в Ираке и Сирии в ответ на удар дрона по базе в Иордании. Обещают продолжить

Американская авиация начала наносить удары по объектам проиранских формирований в Ираке и Сирии в ответ на удар беспилотника по базе в Иордании 28 января, унесший жизни трех американских военных.

Согласно официальному заявлению, в 16:00 EST (21:00 про Гринвичу), 2 февраля силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним вооруженным формированиям.

Военные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прилетели из Соединенных Штатов.

В авиаударах было использовано более 125 высокоточных боеприпасов. Подвергшиеся ударам объекты включали в себя центры командования и управления, разведывательные центры, ракеты, а также хранилища беспилотных летательных аппаратов и объекты логистики и цепочек поставок боеприпасов боевиков и их спонсоров из КСИР, которые способствовали нападениям на силы США и коалиции, сказано в заявлении.

Через короткое время на сайте Белого дома появилось заявление президента Джо Байдена: «Наш ответ начался сегодня. Он продолжится в такое время и в таком месте, которое мы выберем сами. Соединенные Штаты не ищут конфликта на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но все, кто желает нам навредить, пусть знают: если вы причините вред американцу, мы ответим».

Следом с заявлением выступил и министр обороны США Ллойд Остин, сообщив, что президент Байден приказал принять меры, чтобы «привлечь к ответственности КСИР и связанных с ним боевиков за нападения на США и коалиционные силы».

«Мы не потерпим нападений на американские войска. Мы предпримем все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших сил и наших интересов», — заключил он.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что находившиеся в Сирии офицеры КСИР высокого ранга покинули страну с десятками офицеров среднего звена.

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности, ни Иран, ни США не хотят вступать в полномасштабную войну, и обе страны заявили об этом.

Согласно сообщению CNN в четверг, официальные лица США говорят, что есть признаки того, что иранское правительство становится все более обеспокоенным действиями своих прокси в регионе, которые с октября совершили более 160 нападений на американские войска.

Но Иран заявил, что будет решительно реагировать на любое нападение на его территорию, его интересы или иранских граждан за границами страны.

Накануне источники американских СМИ рассказали, что план ответных ударов по территории Ирака и Сирии утвержден президентом Джо Байденом и будет введен в действие в наиболее подходящий (преимущественно с точки зрения погодных условий) момент.

В результате атаки беспилотника в Иордании погибли трое американских военнослужащих и более 40 пострадали.

Не слишком ли затянули США с ответом?

Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Бернд Дебуссман-младший:

Несколько военных экспертов сказали мне, что, откладывая ответный удар, США рискуют не добиться желаемого воздействия на поддерживаемых Ираном боевиков и обеспечить безопасность американских войск в регионе.

«Возникает вопрос — можно ли таким образом восстановить средство сдерживания и устрашения, если оно когда-либо существовало», — сказал Брайан Катулис, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, ранее работавший с Советом национальной безопасности.

А по мнению научного сотрудника Института стран Персидского залива в Вашингтоне Хусейна Ибиша, задержкой с нанесением удара США сигнализируют, «чего они не собираются делать, а именно — нанести удар по Ирану».

«Если бы они действительно нанесли удар по Ирану, знаменосцы республиканцев, такие как Дональд Трамп, осудили бы Байдена как разжигателя войны. Это политическая ловушка. Все это понимают, поэтому они не попадут в эту ловушку», — сказал он.