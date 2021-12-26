23-летнюю дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека"

Рамзан и Айшат Кадыровы. Фото: instagram.com/ayshatkadyrova

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырову, занимающую пост министра культуры республики, наградили медалью "За защиту прав человека".

Медаль девушке вручил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев. Он же поделился этой новостью в своем Instagram-аккаунте.

"По рекомендации Общественной комиссии при нашем аппарате, министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова удостоена медали "За защиту прав человека".

Знак отличия передан Айшат Рамзановне за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью", - говорится в публикации Нухажиева.

Напомним, в 2020 году Айшат Кадырова была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. Окончила Чеченский государственный университет.

С 2016 года девушка руководила модным домом Firdaws, а в сентябре прошлого года была назначена на пост первого замминистра культуры Чечни. Несколько месяцев назад Айшат стала министром культуры региона.

Между тем накануне сообщалось, что чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, критикующий власти республики и получивший политическое убежище в Швеции, заявил о похищении родственников жены в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948565-23-letnyuyu-doch-kadyrova-nagradili-medalyu-za-zaschitu-prav-cheloveka/