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Суд ООН частично удовлетворил иск Украины против России по делу о финансировании терроризма и расовой дискриминации в Крыму

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Здание международного суда ООН в Гааге
Здание международного суда ООН в Гааге. Иллюстративное фото: f11photo/Getty Images

Суд ООН в Гааге решил, что власти России частично виноваты в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это решение было принято по иску Украины, которая обвиняла Москву в поддержке вооруженных сепаратистов в Донбассе и нарушении прав меньшинств в аннексированном Крыму.

Суд отверг большинство обвинений Украины против России в финансировании терроризма. Он установил лишь тот факт, что Москва не смогла должным образом расследовать выдвинутые Киевом обвинения против представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Суд ООН также заявил, что по второй части обвинений Украина не доказала большинство фактов расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

Однако суд решил, что Россия не смогла защитить права этнических украинцев в Крыму, где резко упало число учеников, обучающихся на украинском языке. Таким образом Россия нарушила свои обязательства в рамках конвенции ликвидации всех форм расовой дискриминации, сказано в решении суда.

В чем Украина обвиняла Россию

Иск Украины к России был подан в январе 2017 года, а в ноябре 2019-го суд в Гааге принял его к рассмотрению. Россия пыталась доказать, что Гаагский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, однако суд свою юрисдикцию признал.

В середине июня 2023 года, через девять лет после катастрофы MH17 и спустя почти полтора года после того, как Россия приняла решение расширить конфликт с Украиной до полномасштабного вторжения, дело дошло до слушаний по существу.

Киев настаивал, что Москва занималась спонсированием терроризма на Донбассе и несет ответственность за деятельность сепаратистских группировок. В частности, виновна в том, что при помощи привезенной из России установки «Бук» в июне 2014 года был сбит пассажирский «Боинг» MH17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.

В своем финальном слове представитель России Майкл Свейнстон назвал заявления Киева «выдумкой»: «Никакой „Бук“ не приехал из России», — заявил он в суде.

Ранее суд Нидерландов решил, что именно Россия несет ответственность за гибель 298 пассажиров и членов экипажа "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines, среди которых было 196 голландских граждан, а также за отказ должным образом расследовать это дело.

В ответ на утверждения Свейнстона представитель украинского МИДа Антон Кориневич назвал Россию «террористическим государством», добавив к предыдущим аргументам обвинение в разрушении Каховской дамбы в Херсонской области летом 2023 года.

Кроме того, согласно обвинениям Украины, Россия с 2014-го года занимается систематической дискриминацией нерусского населения аннексированного Крыма, в том числе крымских татар.

«Начиная с 2014 года, Россия сначала незаконно оккупировала Крым, а затем начала кампанию по культурным зачисткам, преследуя этнических украинцев и крымских татар», — сказал Кориневич.

Представитель России в суде Александр Шульгин обвинил Украину в «наглой лжи и ложных обвинениях даже в суде».

Решение суда ООН финальное и не подлежит оспариванию. Вместе с тем, у Гаагского суда нет никаких механизмов, которые позволили бы заставить Россию его выполнить.

В марте 2022 года суд ООН приказал России приостановить военные действия на территории Украины в качестве обеспечительных мер по еще одному иску, поданному Киевом: о нарушении Москвой конвенции о геноциде в связи с полномасштабным вторжением. Это решение осталось без последствий.

Ожидается, что в пятницу на этой неделе суд ООН решит, есть ли у него юрисдикция для рассмотрения иска о геноциде.

Что сказано в решении суда

Суд отверг большую часть претензий Украины по вопросу о финансировании терроризма.

Он заявил, что к делу может иметь отношение только предполагаемая поддержка Россией терроризма при помощи финансов, но не оружия, при помощи которого осуществляются теракты.

Гаагский суд также заявил, что у него нет достаточных доказательств, чтобы решить, действительно ли группы, которых Украина называет террористическими, являются таковыми.

При этом суд ООН решил, что Россия не провела необходимого расследования обвинений в причастности к терроризму представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые выдвигала Украина, и тем самым нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Это единственный пункт в этой части обвинений, выдвинутых Украиной, который был удовлетворен.

При этом суд ООН отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на чем настаивал Киев.

В отношении второй группы обвинений, касающихся ситуации в Крыму, суд решил, что действия российских правоохранительных органов в отношении крымских татар могли частично нарушать права этой этнической группы.

Однако в отношении обвинений в расовой дискриминации суд заявил, что не убежден в том, что крымские татары и украинцы в Крыму подвергались преследованиям на основе их этнического происхождения. Он считает, что действия в их отношении могли иметь политическую мотивацию.

Кроме того, преследование меджлиса крымскотатарского народа (российские власти объявили его экстремистской организацией и запретили) суд ООН трактовал как политическое действие, а не основанное на этническом происхождении его лидеров. Поэтому он не считает запрет меджлиса нарушением международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд заявил, что Украина не смогла убедить его в том, что Россия нарушала права украинцев и крымских татар на основе их национальности.

Вместе с тем, согласно решению суда, Россия виновна в нарушении прав этнических украинцев в Крыму, поскольку после аннексии полуострова резко упало число учеников, которые обучаются на украинском языке.

Суд также отказался присудить Украине какие-либо компенсации по этому пункту.

История иска

Главным пунктом обвинения искового заявления, поданного задолго до полномасштабного российского вторжения, была поддержка Москвой «вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине».

С 2017 года Украина собрала и предоставила суду тысячи страниц документов.

Киев просил суд в Гааге обязать Россию прекратить такую поддержку, а также компенсировать убытки, связанные с катастрофой малазийского «Боинга» МН17 и целым рядом других «террористических актов», как сказано в документе.

В своем иске Украина также требовала гарантировать защиту всех проживающих в Крыму этнических групп, права которых, по мнению Киева, систематически нарушались Россией.

После устных слушаний в марте 2017 года суд отверг большую часть украинских требований, но обязал Россию обеспечить права крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

Российские власти последовательно заявляют, что украинская сторона неверно интерпретирует понятие терроризма в своем исковом заявлении, и доказательств причастности России к событиям, упоминаемым в иске, не существует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058559-sud-oon-chastichno-udovletvoril-isk-ukrainy-protiv-rossii-po-delu-o-finansirovanii-terrorizma-i-rasovoy-diskriminatsii-v-krymu/

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