НАТО объявили о начале крупнейших за десятилетие учений

В НАТО заявили о начале проведения крупнейших за последнее десятилетие военных учений Steadfast Defender 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя альянса Дилана Уайта.

"Военный корабль США Gunston Hall сегодня отправился в плавание, ознаменовав начало Steadfast Defender 2024, крупнейших учений НАТО за последние десятилетия", – говорится в его публикации в соцсети X (бывший Twitter).

Как отметил Дилан Уайт, учения пройдут в Атлантике и Европе и продлятся несколько месяцев. В них будут участвовать 90 тыс. военнослужащих.

Также на сайте НАТО говорится, что корабль Charlottetown Королевского военно-морского флота Канады отправится из Галифакса, Новая Шотландия, в Европу в конце этого месяца.

В заявлении альянса сообщается, что таким образом НАТО продемонстрирует свою способность укреплять евроатлантический регион путем трансатлантической переброски сил из Северной Америки.

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическую зону путем трансатлантической переброски сил из Северной Америки. Steadfast Defender 2024 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок", – сказал Верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе (SACEUR), генерал Кристофер Каволи.

Учения Steadfast Defender 24 пройдут в нескольких местах и продлятся до 31 мая текущего года.

Напомним, на этой неделе парламент Турции проголосовал за присоединение Швеции к НАТО. Последняя подавала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в мае 2022 года.

Финляндия, которая вместе со Швецией подавала заявку на вступление в НАТО, была принята в альянс в апреле прошлого года.

Между тем в конце декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины. В противном случае Североатлантическому альянсу нужно "быть готовым в плохим новостям".

Кроме того, летом лидеры стран "Большой семерки" и президент Украины в последний день саммита НАТО в Вильнюсе подписали Декларацию о военной помощи и гарантиях безопасности Украины.