Общий враг. Что представляют собой группировки белуджей, из-за которых Иран и Пакистан били по территории друг друга

Иран и Пакистан на этой неделе поочередно нанесли удары по территории друг друга. Обе страны уверяют, что били по террористическим группировкам и не имели в виду атаковать соседнее государство. Что это за группировки и грозит ли региону разрастание конфликта, объясняет корреспондент Би-би-си в Исламабаде Рухан Ахмед.

Иран 16 января ударил ракетами по местечку в пакистанской провинции Белуджистан и заявил, что целью удара была группировка «Джейш аль-Адль».

Власти Пакистана объявили, что под этим ударом погибли два ребенка и еще три девочки были ранены.

18 января уже Пакистан ударил ракетами и дронами по деревне близ города Сараван в иранской провинции Систан и Белуджистан, заявив, что бил по сепаратистским группировкам белуджей — Армии освобождения Белуджистана и Фронту освобождения Белуджистана.

Фронт освобождения Белуджистана

В пакистанской провинции Белуджистан уже несколько десятков лет действуют несколько сепаратистских организаций белуджей — пятой по величине народности Пакистана.

Белуджи — разделенный народ: большая его часть, около семи миллионов, живет в Пакистане, около двух миллионов — в Иране, более полумиллиона — в Афганистане.

Эти организации неоднократно нападали на военных и полицию и устраивали взрывы с многочисленными жертвами.

Крупнейшие из этих организаций — Фронт освобождения Белуджистана (ФОБ), который возглавляет доктор Алла Назар Белудж, и Армия освобождения Белуджистана (АОБ) во главе с Баширом Зебом.

Власти Пакистана утверждают, что в последние годы боевики этих группировок укрываются в Иране.

ФОБ после пакистанского удара заявил, что у него нет никаких баз в Иране и что никто из его бойцов не пострадал.

ФОБ действует прежде всего в прибрежном регионе Макран и в последнее время взял на себя ответственность за несколько нападений на военных и полицию Пакистана.

Так, в январе 2022 года боевики этой запрещенной в Пакистане организации напали на армейский блокпост в городе Гвадар и убили 10 солдат.

Кроме того, ФОБ обвиняют в нападениях на иммигрантов и просто местных жителей Белуджистана.

Армия освобождения Белуджистана

Армия освобождения Белуджистана была создана в начале 1970-х, в первые годы правления премьер-министра Зульфикара Али Бхутто, когда в Белуджистане вспыхнуло восстание против центральных пакистанских властей.

После военного переворота 1977 года и прихода к власти военного диктатора Мухаммеда Зии-уль-Хака Исламабад вступил в переговоры с лидерами белуджей, и восстание было прекращено, а АОБ сократила масштаб своих действий.

Через 20 с лишним лет при президенте Пакистана Первезе Мушаррафе конфликт возобновился. Толчком стал арест лидера племени марри Наваба Хаира Бахша Марри по обвинению в убийстве судьи Высокого суда.

В начале нулевых годов сепаратисты устроили несколько нападений на объекты и представителей силовых структур Пакистана. Ответственность за большинство этих акций взяла на себя АОБ, и в 2006 году центральные власти внесли ее в список запрещенных организаций.

АОБ, кроме независимости Белуджистана, борется еще и против экономической экспансии Китая в Пакистан и в последние годы устраивала нападения с участием смертников на китайцев.

Первое такой нападение было осуществлено в августе 2018 года в городе Далбандин: смертник пытался взорвать автобус с китайскими рабочими, работающими на разрезе Саиндак, где добывают золото и медь. В результате погиб только сам смертник.

Затем, в ноябре того же 2018 года, АОБ взяла на себя ответственность за нападение на китайское консульство в Карачи. В нем участвовали три бомбиста-смертника. Кроме них, погибли еще четыре человека.

Джейш аль-Адль

Вооруженная группировка «Джейш аль-Адль», или «Армия справедливости и равенства», провозгласила своей целью защиту прав суннитов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Иран — фундаменталистская шиитская страна, белуджи же в подавляющем большинстве — сунниты.

В прошлом «Джейш аль-Адль» неоднократно брала на себя ответственность за нападения на иранских силовиков, в основном в Систане и Белуджистане. Тегеран утверждает, что эту группировку поддерживают США и Израиль.По данным американской разведки, эта группировка могла быть причастна к покушению на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в 2005 году.

В 2008 году иранские власти поймали лидера «Джейш аль-Адли» Абдулмалика Риги и обвинили его в организации терактов и в том, что он — агент США и Великобритании. В 2010 году его повесили.

Пакистанский дипломат Мохаммед Аббаси, служивший в то время в Иране, утверждал, что Пакистан помог иранцам схватить Риги.

Почему сейчас?

Пакистанский международный обозреватель Сайед Мохаммад Али отмечает, что сейчас на власти Ирана давят как внутренние, так и внешние силы и обстоятельства: их союзники, «Хезболла», ХАМАС и хуситы, требуют, чтобы они начали действовать.

Аналитик сказал Би-би-си, что, по его мнению, Иран нанес удары в Ираке, Сирии и, наконец, в Пакистане, чтобы отвлечь внимание внутренней аудитории от внутренних же проблем, а также от ситуации на Ближнем Востоке.

По имеющимся у Сайеда Мохаммада Али сведениям, в ночь, когда Иран нанес удар по пакистанской территории, официальные лица Ирана и Пакистана встречались между собой. Однако Иран нанес удар, не дождавшись никакого предлога, и именно поэтому, как считает аналитик, Пакистан был вынужден сделать ответный шаг.

Общий враг

Профессор Кандил Аббас, эксперт по международной политике из исламабадского Университета Каид-и Азама, сказал Би-би-си, что для Ирана и Пакистана действующие в районах вдоль ирано-пакистанской границы сепаратисты и вооруженные группировки — общий враг.

По словам профессора Аббаса, и Иран, и Пакистан уже не раз проводили операции против сепаратистов-белуджей на территории друг друга и с согласия друг друга, хотя официально стороны информацию об этом никогда не подтверждают и не опровергают.

Группировку «Джейш аль-Адль», по словам профессора Аббаса, считают опасной и Пакистан, и Иран, и обе страны сейчас думают, как с выгодой для себя использовать ситуацию, сложившуюся после иранского удара.

Что дальше?

«Первый раунд закончен, и теперь мяч — на стороне Ирана. Посмотрим, как он отреагирует на действия Пакистана», — говорит в беседе с Би-би-си доктор Камран Бухари.

Сам он предполагает, что теперь, скорее, наступит пауза, хотя не исключены и новые удары. То, что Пакистан ударил на территории Ирана именно по антипакистанским сепаратистским группировкам, позволяет предположить, что он хотел отреагировать на иранский удар, но не провоцировать при этом дальнейшую эскалацию.

Пакистанский журналист и обозреватель Бакир Саджад считает, что напряжение в отношениях Ирана и Пакистана будет расти.

«Вряд ли напряжение после пакистанского контрудара по боевикам в Иране вдруг снизится», — сказал он Би-би-си.

«Сторонники жесткой линии в Иране будут требовать ответных мер в отношении Пакистана, — продолжил Саджад. — Растущее недоверие между этими двумя странами может поднять новую волну вооруженного противостояния между Ираном и Пакистаном в Белуджистане, что еще больше осложнит и без того непростую ситуацию в регионе».