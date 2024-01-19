Нетаньяху публично отверг идею "двух государств". Это тревожит США и союзников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять США, что выступает против создания палестинского государства после завершения конфликта в секторе Газа. Заявив об этом на пресс-конференции в четверг, он также пообещал продолжать наступление в Газе «до полной победы».

Его комментарии прозвучали на фоне призывов союзников к прекращению кровавой войны и возвращению к переговорам о двух государствах.

Под полной победой Нетаньяху понимает уничтожение ХАМАС и возвращение оставшихся израильских заложников, что, по его словам, может занять еще много месяцев.

Уже более 25 тыс. палестинцев погибли в секторе Газа, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАС, и почти 85% населения анклава были вынуждены покинуть свои дома.

В связи с этим многие мировые лидеры пытаются убедить Израиль в необходимости притормозить свое наступление и начать содержательные переговоры о прекращении войны и стабилизации региона.

США и другие союзники Израиля, как и многие его противники, призывают к возрождению «концепции двух государств», согласно которой будущее палестинское государство соседствовало бы с израильским.

Представитель главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявил в четверг, что без независимого палестинского палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года не будет безопасности и стабильности в регионе. Об этом сообщило палестинское информационное агентство «Вафа».

Как пишет корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Марк Лоуэн, многие мировые лидеры надеются, что нынешний кризис заставит воюющие стороны вернуться к дипломатии как единственной реальной альтернативе бесконечным циклам насилия. Но, судя по последним словам Нетаньяху, у него совершенно противоположные намерения.

Комментируя последние заявления израильского премьера, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал, что у США и Израиля очень разные точки зрения на ситуацию.

«Мы, очевидно, видим это по-другому. Мы считаем, что палестинцы имеют полное право жить в независимом государстве, в условиях мира и безопасности», — сказал Кирби, выступая перед журналистами в четверг.

Что сказал Нетаньяху

Ранее в четверг Нетаньяху заявил, что Израиль должен контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан: то есть, включая территорию любого будущего палестинского государства.

«Это необходимое условие, и оно противоречит идее (палестинского) суверенитета. Что делать? Я говорю эту правду нашим американским друзьям. Я также остановил попытку навязать нам реальность, которая могла бы нанести ущерб безопасности Израиля», — сказал Нетаньяху.

Нетаньяху активно выступал против идеи палестинского государства большую часть своей политической карьеры, напоминает Лоуэн: в декабре израильский премьер подчеркивал, как гордится тем, что предотвратил его создание.

Поэтому последние его высказывания мало кого удивляют. Но столь публичная оппозиция дипломатическим усилиям Вашингтона и решимость Нетаньяху продолжать нынешний военный курс показывают, что между ним и западными союзниками Израиля расширяется пропасть, отмечает корреспондент Би-би-си.

Призывы к сдержанности

События 7 октября, когда боевики ХАМАС убили около 1300 израильтян и взяли в заложники около 240, стали жутчайшими в истории Израиля. После них США и многие другие страны поддержали его право на самооборону.

Но число погибших в секторе Газа продолжает расти, и ужасающие кадры оттуда множатся.

В четверг в своем очерке после посещения сектора Газа заместитель главы ЮНИСЕФ Тед Чайбан описал встречи с семьями с детьми, «живущими в самых ужасающих условиях, которые я когда-либо видел».

«Со времени моего последнего визита ситуация из катастрофической превратилась в близкую к коллапсу. ЮНИСЕФ считает сектор Газа самым опасным местом в мире для детей. Мы говорили, что это война против детей. Но эти истины, похоже, пропускают мимо ушей», — написал Чайбан.

Правительства западных стран призывают Израиль к сдержанности. Белый дом неоднократно пытался повлиять на военную политику Израиля: призывал использовать более высокоточное оружие вместо ковровых бомбардировок; пытался отговорить от наземного наступления; призывал к возвращению формулы двух государств, с ролью для властей Палестинской автономии в постконфликтном секторе Газа.

По словам Кирби, США чрезвычайно ясно описали, как, по их мнению, Газа должна выглядеть после войны.

«Мы хотим, чтобы правление в Газе отражало чаяния палестинского народа, чтобы у них было право голоса. Право голоса в том, как выглядит правительство. И чтобы не было повторной оккупации Газы», — сказал представитель Совета национальной безопасности США.

Но, как отмечает Марк Лоуэн, пожелания Вашингтона регулярно оставались без внимания или встречали прямой отказ – в том числе и публично, во время визитов государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Из-за этого некоторые политики в США все сильнее выражали досаду по поводу того, что поддержка Израиля администрацией Байдена казалась полной и безоговорочной. Все резче стали звучать призывы к тому, чтобы Белый дом выставил Израилю условия для предоставления дальнейшей помощи.

Последние комментарии премьер-министра Израиля порадуют его сторонников, чьи ряды продолжают редеть, а также крайне правых израильских министров, поддерживающих его правительство.

Но у тех, кто дома и за рубежом все сильнее ужасается человеческим жертвам этой войны, они вызовут тревогу, пишет корреспондент Би-би-си.

Недавние опросы показывают, что большинство израильтян хотят, чтобы Нетаньяху сделал своим приоритетом возвращение домой оставшихся заложников, а не уничтожение ХАМАС, что потенциально может быть невозможно.