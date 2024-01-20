Япония стала пятой лунной державой мира

Космический аппарат, запущенный Японией, совершил успешную посадку на поверхность Луны. Однако теперь инженеры опасаются быстрой разрядки его батареи, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Японский космический аппарат Smart Lander for Investigating Moon (Slim) успешно приземлился на поверхность Луны. Однако инженеры опасаются, что миссия может продлиться всего несколько часов из-за проблем с системой питания.

Как пишет издание, по неизвестным пока причинам солнечные батареи аппарата не вырабатывают электричество. Если батареи разрядятся, то контакт со Slim будет утерян.

Копия лунного аппарата Японии. Фото: Kyodo News via Getty Images

Отмечается, что после успешного приземления аппарата на Луну Япония стала пятой страной, совершившей мягкую посадку на естественный спутник Земли, после США, Советского Союза, Китая и Индии.

Вице-президент Японского космического агентства (JAXA) Хитоси Кунинака подтвердил, что страна может обоснованно заявить о мягкой посадке аппарата.

"Если бы спуск не был успешным, то произошло бы столкновение с поверхностью на очень высокой скорости, и функции космического аппарата были бы полностью потеряны. Но он по-прежнему исправно передает нам данные, а это значит, что наша первоначальная цель – мягкая посадка – была успешной", – заявил он.

Напомним, в апреле прошлого года NASA объявило состав экипажа миссии, который совершит полет вокруг Луны в этом году. Миссия продлится 10 дней и запланирована на ноябрь 2024 года.

В августе российская миссия "Луна-25" окончилась неудачей. По предварительным данным, аппарат разбился, совершая маневры перед тем, как начать посадку.

Недавно власти США обеспокоились медленной реализацией лунной миссии NASA "Артемида" и заявили, что промедление может поставить под удар лидерство страны в космосе. Наряду с этим Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что планирует совершить пять высадок на Луну в этом году.