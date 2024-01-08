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NASA планирует совершить пять высадок на Луну в 2024 году

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Луна
Луна. Иллюстративное фото: pixabay.com

NASA делает ставку на частные космические компании в реализации плана по высадке на Луну в 2024 году. В этом году будет совершено пять высадок, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Пять лунных кораблей, изготовленных американскими компаниями, должны приземлиться на Луне в 2024 году с устройствами NASA на борту. Ожидается, что первый будет запущен в понедельник, 8 января, а беспилотная посадка ожидается в следующем месяце. Если этот полет — или запуск в феврале — окажется успешным, США вернутся на поверхность Луны впервые с 1972 года.

Конкуренция, связанная с высадкой на Луну, позволила космическим агентствам по всему миру привлечь дополнительные инвестиции. Так, в прошлом году Индия привлекла внимание всего мира, высадившись на Луне. Япония также попытается высадить устройство на Спутнике в ближайшее время. США и Китай работают над тем, чтобы отправить экипажи на поверхность Луны и со временем создать там постоянные поселения.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США позволит частному сектору взять на себя ведущую роль в проектировании и эксплуатации американских спускаемых аппаратов. Это отход от традиционного управления лунными операциями.

Во время программы "Аполлон", в ходе которой астронавты несколько раз отправлялись на Луну, начиная с исторической высадки в 1969 году, агентство руководило всем процессом, опираясь на сотни тысяч сотрудников и огромный бюджет.

Теперь NASA является клиентом, а не поставщиком, надеющимся сократить финансирование. Агентство передало функции частным компаниям. Например, NASA нанимает SpaceX для перевозки экипажей на Международную космическую станцию и обратно.

Власти США рассчитывают, что такой подход может иметь успех в долгосрочной перспективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2054364-nasa-planiruet-sovershit-pyat-vysadok-na-lunu-v-2024-godu/

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