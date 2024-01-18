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Власти США обеспокоены медленной реализацией лунной миссии NASA

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Смартфон с открытым логотипом миссии "Артемида"
Миссия "Артемида" NASA. Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Власти США обеспокоены медленной реализацией лунной миссии NASA "Артемида" и заявили, что промедление может поставить под удар лидерство страны в космосе, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Члены Конгресса США выразили растущую обеспокоенность тем, что задержка реализации лунной программы NASA "Артемида" и ее высокая стоимость могут поставить под угрозу цель Соединенных Штатов по возвращению астронавтов на Луну. Для Штатов принципиально важно сделать это быстрее, чем Китай, и закрепить свое лидерство в качестве космической сверхдержавы.

На прошлой неделе администратор NASA Билл Нельсон объявил, что первая за более чем 50 лет попытка космического агентства отправить астронавтов к Луне будет отложена с сентября 2025 года почти год, до сентября 2026 года.

Отсрочка связана с тем, что космическое агентство изучает, почему тепловой экран космического корабля "Орион" во время беспилотного испытательного полета в конце 2022 года был поврежден сильнее, чем ожидалось.

В NASA также заявили о задержках в разработке космического корабля, который доставит астронавтов на поверхность Луны и обратно на Землю. Кроме того, задерживается разработка скафандров для астронавтов, участвующих в миссии.

При этом член палаты представителей Фрэнк Лукас заявил, что промедления со стороны NASA могут дать преимущества Китаю, который также стремится укрепить свои позиции в космосе. По его словам, космическому агентству необходимо активизировать все свои силы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2056161-vlasti-ssha-obespokoeny-medlennoy-realizatsiey-lunnoy-missii-nasa/

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