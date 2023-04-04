NASA впервые за более чем 50 лет отправит людей к Луне: объявлен состав экипажа

Слева направо: Джереми Хэнсен, Виктор Гловер, Рид Вайзман и Кристина Хэммок Кок. Фото: nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило состав экипажа миссии, который совершит полет вокруг Луны в следующем году.

На официальном сайте NASA сообщается, что четыре астронавта совершат полет вокруг Луны на корабле Artemis II. Миссия продлится 10 дней и стартует в ноябре 2024 года.

В состав экипажа, который облетит Луну, вошли четыре человека – командир Рид Вайзман, пилот Виктор Гловер, а также специалисты по выполнению миссии Кристина Хэммок Кок и Джереми Хэнсен.

Отмечается, что впервые к Луне отправятся женщина и представитель темнокожего населения США.

"Эта миссия проложит путь к полетам на поверхность Луны, в том числе первой женщины и первого представителя цветной расы, создаст долгосрочные возможности для изучения и освоения Луны и вдохновит следующее поколение исследователей", – говорится в сообщении.

Первые полеты на Луну

По информации на сайте Британской энциклопедии, в апреле 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космическое пространство. В связи с чем 35-й президент США Джон Кеннеди поставил национальную цель – высадить человека на Луну и благополучно вернуть его к концу десятилетия. "Аполлон" стал результатом этих усилий.

В декабре 1968 года, отчасти из-за опасений, что Советский Союз может первым доставить людей к Луне, США осуществили полет корабля "Аполлон-8" с тремя астронавтами – Фрэнком Борманом, Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом – на лунную орбиту.

Экипаж трижды обогнул Луну и благополучно вернулся домой с сотнями фотографий.

В рамках миссий "Аполлон-9" и "Аполлон-10" были завершены оставшиеся испытания систем, необходимых для посадки на Луну и подъема с нее.

20 июля 1969 года астронавты "Аполлона-11" Нил Армстронг и Эдвин "Базз" Олдрин ступили на Луну, а Майкл Коллинз находился на орбите над ними. Затем последовало еще пять успешных полетов с экипажем, завершившихся полетом "Аполлона-17" в 1972 году. К моменту завершения программы на Луну ступили в общей сложности 12 астронавтов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015302-nasa-vpervye-za-bolee-chem-50-let-otpravit-lyudey-k-lune-obyavlen-sostav-ekipazha/