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Обыски в офисах известных СМИ начали проводить в Кыргызстане

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Полицейская машина
Полицейская машина. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

В Кыргызстане начали задерживать представителей СМИ. Также в офисе крупного информационного агентства страны провели обыски, а руководителей отвезли на допросы, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

В Кыргызстане проходят обыски в офисах представителей различных СМИ. Так, например, вчера сотрудники ГКНБ наведались в офис редакции 24.kg, затем отвезли на допрос гендиректора информагентства и двух шеф-редакторов. В самом офисе провели обыск, вся техника и личные телефоны сотрудников изъяты.

Позже представители ГКНБ рассказали, что обыск в информагентстве был проведен в рамках уголовного дела по статье "Пропаганда войны".

Сегодня, 16 января, обыски, как сообщается, продолжаются.

Кыргызстанский журналист-расследователь Болот Темиров сообщил, что после обысков в домах и квартирах задержаны несколько журналистов. Среди последних члены команд Temirov Live и "Айт Айт Десе".

Позже в МВД страны заявили, что материалы, опубликованные на страницах вышеупомянутых СМИ, содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам. Возбуждено уголовное дело.

В связи с обысками в редакции 24.kg представители СМИ и медиаорганизаций выступили с обращением. В нем подчеркивается, что соответствующие мероприятия должны сопровождаться строгими процессуальными гарантиями, где у адвокатов СМИ должна быть возможность эффективного контроля на предмет обжалования этих мер вмешательства.

"Факт, что обыск в офисе 24.kg проводился более 1,5 часа без присутствия адвоката СМИ, порождает вопросы о вероятности превышения полномочий со стороны следственных органов", – говорится в обращении.

Как уточнили в Kaktus.media, согласно Уголовному кодексу КР, пропаганда войны, то есть распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет либо штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. сомов (253 тыс. тенге до 506 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055747-obyski-v-ofisah-izvestnyh-smi-nachali-provodit-v-kyrgyzstane/

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