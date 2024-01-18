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Лавров назвал пять стран, входящих в "близкое окружение" России

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Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал страны, которые, по его словам, входят в "ближайшее окружение" России – ими стали ОАЭ, Турция, Иран, Катар и Саудовская Аравия, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров назвал пять стран, которые вошли в "близкое окружение" страны.

"Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар", – заявил Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства выделил отношения России с Китаем, заявив, что они переживают наилучший период в многовековой их истории, и упомянул Индию – с ней, по мнению Лаврова, развивается особо привилегированное, стратегическое сотрудничество.

Наряду с этим глава МИД России сказал, что Запад привык к роли "гегемона".

Напомним, в феврале прошлого года глава МИД России заявил, что следующей страной, которая "может пойти по пути Украины", является Молдова, так как глава государства Майя Санду стремится в НАТО.

Перед этим Лавров заявил, что о каких-либо переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским не может быть и речи. При этом он подчеркнул, что Москва готова ответить на любые серьезные предложения, но пока не видела таковых.

В октябре 2022 года Сергей Лавров заявил, что никто не сможет "вбить клин" между Россией и Казахстаном – по его мнению, за прошедшие три десятилетия общими усилиями удалось не только сохранить, но и укрепить объединяющие многовековые узы дружбы и добрососедства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056242-lavrov-nazval-pyat-stran-vhodyaschih-v-blizkoe-okruzhenie-rossii/

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