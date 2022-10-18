Лавров: Никто не сможет "вбить клин" между Россией и Казахстаном

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Contributor / Gettty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что никто не сможет "вбить клин" между Россией и Казахстаном. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в статье для журнала "Международная жизнь" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

По мнению Лаврова, за прошедшие три десятилетия общими усилиями удалось не только сохранить, но и укрепить объединяющие многовековые узы дружбы и добрососедства.

"Сегодня отношения между нашими государствами продолжают поступательно развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества. Реализуются крупные совместные проекты в жизненно важных для наших экономик отраслях, в научно-образовательной сфере. Эффективно используются преимущества транзитного потенциала России и Казахстана. Расширяются связи по линии малого и среднего бизнеса. Наращивается взаимодействие вдоль самой протяженной в мире сухопутной границы", - считает Лавров.

Ярким примером стратегического партнерства, по мнению российского политика, остается совместное использование космодрома "Байконур".

"Динамично продвигаются культурно-гуманитарные обмены. На регулярной основе проводятся Дни России в Казахстане. Равно как и Дни Казахстана в России - в текущем юбилейном году они пройдут в Москве, Астрахани и Казани. Особо хотел бы отметить плодотворное сотрудничество Москвы и Астаны на евразийском пространстве. Предпринимаются планомерные шаги по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, упрочению региональной безопасности и стабильности, прежде всего по линии ОДКБ", отметил Лавров.

Также, по его словам, множество взаимовыгодных инициатив осуществляется в рамках СНГ.

"Трудно переоценить в этой связи роль доверительного диалога наших лидеров, глав правительств, а также сопредседателей Межправкомиссии по сотрудничеству между Россией и Казахстаном. В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. "Вбить клин" между нами никому не под силу.

Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения. При этом на достигнутом останавливаться мы не собираемся", - уверен Лавров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1993239-lavrov-nikto-ne-smozhet-vbit-klin-mezhdu-rossiey-i-kazahstanom/