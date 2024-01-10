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У главы Пентагона диагностировали рак

Опубликовано:

Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин лечится от рака простаты. В начале года он попал в больницу с осложнениями после перенесенной в декабре операции, передает CNN.

О диагнозе главы Пентагона стало известно после заявления, сделанного Национальным военно-медицинским центром Уолтера Рида.

Отмечается, что рак у Ллойда Остина был обнаружен еще в начале декабря. 22 декабря он был прооперирован, ему сделали простатэктомию.

"Во время этой процедуры он находился под общим наркозом. Министр Остин восстановился после операции и уже на следующее утро вернулся домой. У него обнаружен рак простаты на ранней стадии. Прогноз отличный", — говорится в заявлении центра.

1 января Ллойд Остин был повторно госпитализирован из-за осложнений. В заявлении центра отмечается, что у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

Напомним, ранее глава Пентагона подвергся критике из-за того, что не предупредил Байдена о своей госпитализации.

Сообщалось, что Остин попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой операции, проведенной 22 декабря. При этом президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и замглавы Минобороны Кэтлин Хикс, а также другие высокопоставленные лица не были сразу об этом уведомлены, что повлекло в адрес главы Пентагона шквал критики.

Байдену сообщили об этом только 4 января.

По информации на официальном сайте Пентагона, Ллойд Джеймс Остин III был приведен к присяге в качестве 28-го министра обороны США 22 января 2021 года, является главным помощником президента по всем вопросам, связанным с Министерством обороны, и входит в состав Совета национальной безопасности.

За 41-летнюю карьеру в американской армии Остин, среди прочего, был награжден за руководство 3-й пехотной дивизией армии во время вторжения в Ирак в 2003 году. Семь лет спустя он вступил в должность генерального командующего войсками США в Ираке, курируя все боевые операции в этой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054710-u-glavy-pentagona-diagnostirovali-rak/

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