Глава Пентагона не предупредил Байдена о своей госпитализации и подвергся критике

Глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу в начале года. Однако президент Джо Байден и другие высокопоставленные лица не были об этом сразу уведомлены, передает NUR.KZ.

Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу 1 января из-за осложнений после плановой операции, проведенной 22 декабря.

При этом, как пишет CNN, президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и замглавы Минобороны Кэтлин Хикс, а также другие высокопоставленные лица не были сразу об этом уведомлены, что повлекло в адрес главы Пентагона шквал критики. Байдену сообщили об этом только 4 января, о самой госпитализации общественности стало известно лишь в минувшее воскресенье.

Заместитель Остина Кэтлин Хикс приступила к выполнению некоторых его обязанностей со 2 января, не зная о том, что министр находится в больнице. Она, как и Байден, узнала об этом 4 января.

Главу Пентагона подвергли критике республиканцы, включая экс-вице-президента Майка Пенса. Он охарактеризовал действия Остина как "неисполнение служебных обязанностей".

"Я считаю, что американский народ имеет право знать о состоянии его здоровья и о причинах этого", – заявил Пенс.

Вчера пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер выступил с заявлением по поводу госпитализации Остина.

"Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III по-прежнему находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, но поправляется и находится в хорошем расположении духа.

С момента возобновления исполнения своих обязанностей в пятницу вечером министр получал оперативную информацию и давал необходимые указания своей команде. Он имеет полный доступ к необходимым защищенным средствам связи и продолжает следить за повседневными операциями DoD по всему миру", – говорится в заявлении на официальном сайте Пентагона.

Райдер добавил, что пока неизвестно, когда Остина выпишут.

По информации на официальном сайте Пентагона, Ллойд Джеймс Остин III был приведен к присяге в качестве 28-го министра обороны США 22 января 2021 года, является главным помощником президента по всем вопросам, связанным с Министерством обороны, и входит в состав Совета национальной безопасности.

За 41-летнюю карьеру в американской армии Остин, среди прочего, был награжден за руководство 3-й пехотной дивизией армии во время вторжения в Ирак в 2003 году. Семь лет спустя он вступил в должность генерального командующего войсками США в Ираке, курируя все боевые операции в этой стране.