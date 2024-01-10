Режим внутреннего вооруженного конфликта ввели в Эквадоре после захвата заложников (видео)

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта после захвата заложников в здании телекомпании TC Televisión в Гуаякиле, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, еще 8 января подписал указ о введении в стране режима ЧС на 60 дней. Решение было принято после серии бунтов в тюрьмах и побега главы крупнейшей в стране группировки «Лос Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара, известного как Фито. Глава государства намеревался задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой.

Вчера же Нобоа подписал еще один указ, который предусматривает "признание существования внутреннего вооруженного конфликта", который назван причиной объявления в стране режима ЧС днем ранее.

Документ объявляет 22 транснациональные организованные преступные группировки террористическими организациями и воюющими негосударственными субъектами. Военным поручено нейтрализовать членов этих преступных группировок.

Глава Эквадора поручил обеспечить "мобилизацию и вмешательство Вооруженных Сил и Национальной полиции", чтобы "гарантировать суверенитет и территориальную целостность" Эквадора и воспрепятствовать действиям преступных и террористических групп.

Он отказался вести переговоры с группировками, заявив, что они пытаются запугать правительство.

Издание отмечает, что указ был подписан после нескольких нападений, произошедших 9 января. Полиция, сообщала, в частности, об атаках на сотрудников ведомства и патрульные машины, в том числе с применением взрывчатки. Вечером того же дня группа вооруженных людей ворвалась в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле и взяла в заложники телеведущих в студии, а также других сотрудников.

Позднее полиция вошла в здание и задержала часть злоумышленников.