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В Эквадоре выбрали самого молодого президента в истории страны

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Даниэль Нобоа
Даниэль Нобоа. Фото: Franklin Jacome / Getty Images

35-летний Даниэль Нобоа выиграл президентские выборы в Эквадоре, став самым молодым главой государства в истории страны. Он набрал более 50 процентов голосов избирателей.

Согласно данным на сайте Национального избирательного совета Эквадора, Даниэль Нобоа набрал 52,1% голосов избирателей, тогда как его оппонентка, Луиза Гонсалес, – 47,9%. Последняя признала свое поражение и поздравила соперника с победой.

Однако пост главы государства Нобоа будет занимать всего 17 месяцев – с конца ноября 2023 года по май 2025 года. Так как текущие выборы были досрочными – теперь уже предшественник Нобоа, Гильермо Лассо, распустил парламент в связи с импичментом, передает BBC.

Даниэль Нобоа будет приведен к присяге 25 ноября, за 5 дней до своего 36-летия.

Новоизбранный президент является представителем "Национального демократического действия", а также сыном бизнесмена Альваро Нобоа, который пять раз безуспешно баллотировался на пост президента Эквадора.

По информации на официальном сайте Даниэля Нобоа, политик родился 30 ноября 1987 года в городе Гуаякиль.

Изучал деловое администрирование в Школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета, а интерес к госслужбе привел его к получению степени в области государственного управления в Гарвардской школе Кеннеди и степени магистра в области управления и политических коммуникаций в Университете Джорджа Вашингтона.

Напомним, в августе в Эквадоре были убиты сразу два политика. 9 августа во время митинга был застрелен кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио, позже лидера политического движения "Гражданская революция" Педро Брионеса нашли мертвым возле своего дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2041133-v-ekvadore-vybrali-samogo-molodogo-prezidenta-v-istorii-strany/

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