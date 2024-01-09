Из тюрьмы в Эквадоре исчез видный мафиозо. В стране объявлено ЧП

Из камеры в эквадорской тюрьме исчез лидер преступной группировки, которую, в частности, подозревают в убийстве кандидата в президенты страны. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на два месяца.

Как поясняет редактор Би-би-си по Латинской Америке Ванесса Бушшлютер, "Лос Чонерос" фактически контролируют большую часть Региональной тюрьмы в Гуаякиле, где сидел Фито.

Адольфо Масияс Вильямар по кличке Фито сидел уже 12 лет и при этом возглавлял могущественную мафиозную группировку "Лос Чонерос" ("люди из города Чоне"). Камера Вильямара находится в той части тюрьмы в городе Гуаякиль, которая теоретически должна охраняться особо тщательно.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение сроком на 60 дней, которое предусматривает, в частности, временный запрет на публичные собрания и комендантский час.

По словам президента Нобоа, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

"Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям, - заявил президент Нобоа. - Но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране".

35-летний Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в октябре прошлого года, меньше трех месяцев назад. Во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильявисенсио, и в причастности к этому убийству подозревают "Лос Чонерос" и лично Фито, который угрожал политику.

Как объясняет эквадорская полиция, отсутствие Фито в камере было обнаружено в воскресенье. Его искали по всему строго охраняемому крылу тюрьмы, но не нашли.

Пока не ясно, сбежал ли Фито или же прячется где-то на территории большого тюремного комплекса. Когда именно Фито исчез из камеры, полиция тоже не знает.

По словам начальника полиции, Фито искали и ищут сотни полицейских.

Региональная тюрьма (La Regional) является составной частью тюремного комплекса, в который входят пять исправительных учреждений. В них сидят более 12 тысяч заключенных.

В прошлом августе Фито перевели в другую тюрьму комплекса, La Roca. Она считается более надежной, поскольку там меньше заключенных. Перевод Фито был целой войсковой операцией с участием нескольких тысяч солдат.

Но вскоре адвокат Фито подал апелляцию на его перевод и выиграл ее, после чего мафиозо вернули в La Regional.

Фито однажды уже бежал из этого тюремного комплекса. В 2013 году он и еще 17 заключенных выбрались из La Roca и на лодках перебрались через реку, которая служит границей комплекса.

Через четыре месяца Фито вместе с братом, тоже членом "Лос Чонерос", поймали в доме их матери в городе Манта.

С тех пор Фито тюрьму не покидал. При этом лидером группировки он стал в заключении, в 2020 году, после убийства предыдущего главаря Хорхе Луиса Самбрано.

"Лос Чонерос" занимаются в основном наркоторговлей и рэкетом и сотрудничают с могущественным мексиканским картелем Синалоа.