Закон о запрете на торговлю собачьим мясом приняли в Южной Корее

Южная Корея приняла новый закон, целью которого является полное прекращение убоя и продажи собак ради мяса к 2027 году, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Закон направлен на то, чтобы положить конец многовековой практике употребления в пищу собачьего мяса.

За последние несколько десятилетий собачье мясо потеряло популярность среди жителей страны. В особенности, среди молодежи.

Согласно закону, выращивание или убой собак для употребления в пищу в стране будут запрещены, равно как и распространение или продажа собачьего мяса. Нарушивших запрет ждет наказание вплоть до тюремного заключения.

Организаторам убоя собак грозит до трех лет тюремного заключения, а тем, кто выращивает собак на мясо или продает собачье мясо, может грозить максимум два года. Однако само по себе потребление собачьего мяса не будет незаконным.

Новый закон вступит в силу через три года, в 2027 году. Таким образом, у фермеров и владельцев ресторанов будет время найти альтернативные источники занятости и дохода. Им придется представить план поэтапного закрытия своего бизнеса местным властям. Правительство пообещало поддержку фермам и ресторанам, которые вынуждены будут закрыться.

Согласно государственной статистике, в 2023 году в Южной Корее насчитывалось около 1600 ресторанов, в которых подавали собачье мясо и 1150 собачьих ферм.

Напомним, в октябре 2021 года стало известно, что в Казахстане разрабатывается проект закона "Об ответственном обращении с животными", содержащий норму о запрете на употребление в пищу мяса некоторых животных.

В список были включены собаки, кошки, хомяки, белые мыши, попугаи.

В конце декабря 2021 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

Вместе с ним глава государства подписал законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными".

В феврале 2023 года полицейские Акмолинской области задержали 41-летнего мужчину, которого подозревали в жестоком обращении с животными. Как сообщает МВД, в ходе осмотра по месту жительства подозреваемого были обнаружены 50 разделанных туш собак общим весом около 750 кг.

Также в 2020 году мясо кошек и собак впервые запретили поедать на территории Китая. Запрет вступил в силу в городе Шэньчжэнь. Тогда власти города заявили, что такой запрет "соответствует духу людской цивилизации".