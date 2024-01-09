Премьер-министр Франции подала в отставку

Глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке - Эмманюэль Макрон принял отставку премьера. Нового главу кабмина могут выбрать сегодня, 9 января.

Президент Макрон принял отставку премьера - об этом французский лидер написал в своем микроблоге в соцсети X.

"Ваша работа на службе нашей нации каждый день была образцовой. Вы реализовали наш проект с мужеством, целеустремленностью и решимостью. От всей души благодарю вас", -0 обратился он к Элизабет Борн.

Премьер-министр Элизабет Борн покинет свой пост после двадцати месяцев работы, передает телеканал BFMTV.

Кроме того, сообщается, что Макрон планирует масштабные перестановки. Предполагается, что Габриэль Атталь (министр просвещения) может быть назначен премьер-министром. Корреспонденты назвали еще несколько человек, которые могут возглавить правительство Франции после ухода Борн. О том, кто будет новым главой правительства, станет известно уже сегодня.

Тем не менее многие эксперты предрекают, что именно Атталь станет преемником Борн. Такие прогнозы дают французские СМИ.

Напомним, что Элизабет Борн стала премьер-министром Франции в мае 2022 года - правительство страны впервые за 30 лет возглавила женщина.

Также стоит отметить, что в том же году Борн хотела покинуть свой пост, однако Макрон не принял ее отставку.