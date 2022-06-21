Макрон не принял отставку премьер-министра Франции

Эммануэль Макрон. Фото: Ivan Romano/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать отставку премьер-министра Элизабет Борн, которая подала соответствующее заявление после парламентских выборов, передает "Европейская Правда" со ссылкой на BFM TV.

Ранее на парламентских выборах во Франции коалиция Макрона "Вместе!" одержала победу. Но несмотря на это, им не удалось добиться абсолютного большинства мест в Национальном собрании.

Коалиции французского президента не хватило 44 мест для большинства.

Потеря президентской силой большинства в парламенте стала причиной намерения Борн подать в отставку. Но Макрон отказался ее принимать, "чтобы правительство оставалось выполнять задачи".

В ближайшие дни Эммануэль Макрон проведет переговоры с главами партий-соперниц, чтобы прийти к возможным "конструктивным решениям". Президенту Франции нужно будет добиться их поддержки, чтобы реализовать реформы правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975055-makron-ne-prinyal-otstavku-premer-ministra-frantsii/