Впервые за 30 лет премьером Франции стала женщина

Элизабет Борн. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Правительство Франции впервые за 30 лет возглавила женщина. Бывший премьер-министр Жан Кастекс подал прошение об отставке.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение бывшего главы кабмина, пишет РИА Новости.

После французский лидер выбрал кандидатуру министра труда Элизабет Борн на пост нового премьера Франции и поручил ей сформировать новое правительство

Борн стала первой женщиной на посту премьера с 1991 года. Больше 30 лет назад эту должность получила Эдит Крессон, представлявшая Социалистическую партию Франции. Она была премьером до апреля 1992 года. С тех пор кабмин Франции возглавляли мужчины.

Напомним, 7 мая Эммануэль Макрон вновь официально вступил в должность президента Франции.

24 апреля прошел второй тур президентских выборов во Франции, по результатам которого за Эммануэля Макрона проголосовали 58,55% избирателей, что обеспечило его победу на выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969560-vpervye-za-30-let-premerom-frantsii-stala-zhenschina/