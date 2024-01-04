"Это не нападение на Ливан". К каким последствиям может привести убийство замглавы ХАМАС?

Ливан обвинил Израиль в попытке разжечь конфликт на всем Ближнем Востоке, после того как накануне в Бейруте был убит высокопоставленный представитель ХАМАС. Израиль никак не комментирует произошедшее. Мировые лидеры по-разному отнеслись к ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что убийство в Бейруте может привести к еще большей эскалации в регионе. Он обсудил ситуацию в телефонном разговоре с министром израильского военного кабинета Бенни Ганцем.

В США считают, что одиночная акция не усугубит и без того накаленную ситуацию между Израилем и Ливаном, спровоцированную активизацией "Хезболллы" на северных израильских границах после событий 7 октября.

Салех аль-Арури стал самым высокопоставленным членом ХАМАС, убитым после нападения группировки на Израиль 7 октября. Он погиб в результате взрыва в Дание - пригороде ливанской столицы.

В ХАМАС сообщили, что вместе с ним погибли еще шесть членов группировки, двое из которых - из командного состава.

Таким образом, накануне в Ливане погибли семь хамасовцев.

Премьер-министр Ливана обвинил Израиль в совершении преступления на территории другой страны и в попытке втянуть регион в новую фазу конфликта.

Израиль никогда не подтверждает и не отрицает свою причастность к такого рода акциям, но часто многое указывает на это.

Представитель Израиля заявил, что произошедшее следует рассматривать как "хирургическую операцию", а не нападение на государство Ливан.

Лидер "Хезболлы" обещает наказать Израиль

Лидер группировки "Хезболла" Хасан Насралла в среду выступил с речью, посвященной гибели аль-Арури, обвинил в ней Израиль и заявил, что "это преступление не останется безнаказанным".

"Мы не боимся войны. Тот, кто подумывает о войне с нами, пожалеет об этом. Война с нами обойдется очень дорого", — пригрозил Насралла Израилю, но впрямую объявлять ему полномасштабную войну не стал.

Он заявил, что если Израиль начнет войну в Ливане, то для "Хезболлы" в этой войне не будет "ни пределов, ни правил".

Насралла выразил соболезнования ХАМАС и назвал смерть аль-Арури "наглой агрессией Израиля".

Выступление Насраллы по телевидению было запланировано заранее и должно было быть посвящено четвертой годовщине убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Сегодня на церемонии у могилы Сулеймани в городе Керман на юге Ирана двумя взрывами были убиты больше 100 человек.

Ливан просит "Хезболлу" не обострять ситуацию

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в комментарии Би-би-си сказал, что правительство ведет переговоры с "Хезболлой", в рамках которых просит группировку воздержаться от ответных действий.

При этом он подчеркнул, что власти Ливана не отдают приказы "Хезболле", а лишь просят взвесить ситуацию.

По его словам, в течение 24 часов станет ясно, какое решение примет "Хезболла".

"Мы очень обеспокоены, ливанцы не хотят быть втянутыми, даже „Хезболла“ не хочет быть втянутой в региональный конфликт", - сказал Бу Хабиб.

Он призвал Запад повлиять на Израиль не только в плане проведения операций на территории Ливана, а в целом в отношении его действий в Газе и в регионе.

Израильское военное командование заявляет, что готово к любым дальнейшим сценариям. В частности, ЦАХАЛ значительно укрепил ПВО на северных границах Израиля на случай, если "Хезболла" применит ракеты дальнего радиуса действия, которые есть в арсенале группировки.

Иран решительно осуждает

Союзник и спонсор "Хезболлы", Иран, на разных уровнях заявил, что возмущен убийством аль-Арури.

Министр иностранных дел Хусейн Амир-Аббдуллахиан в твите обвинил Израиль в проведении "подлой террористической операции".

Как сообщает мониторинговая служба Би-би-си, иранская пресса пишет о "мученике аль-Арури" и о том, что подобная операция свидетельствует об отчаянии, в котором будто бы пребывает Израиль.

Корпус стражей исламской революции в заявлении об убийстве аль-Арури, в частности, выразил уверенность, что оно придаст палестинским боевикам уверенности в правоте их дела.

Участь «Черного сентября»?

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать лидеров ХАМАС, ответственных за резню в Израиле 7 октября, где бы они ни находились.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности США Мара Рудман сказала в интервью Би-би-си, что гибель аль-Арури - возможно, часть этого плана.

Она сравнила нынешнюю ситуацию с тем, как поступил Израиль после расстрела израильской олимпийской сборной в Мюнхене в 1972 году.

Теракт был осуществлен палестинской группировкой "Черный сентябрь", находившейся под контролем ООП.

Спецслужбы Израиля много лет преследовали группировку по всему миру, пока в живых не осталось ни одного организатора акции в Мюнхене.

"Дело не в том, где проводятся операции, а против кого они проводятся", — сказала Рудман, подчеркнув, что в данном случае не Ливан стал объектом операции, а ХАМАС.