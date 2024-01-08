Илон Маск опроверг слухи об употреблении наркотиков

Миллиардер, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг слухи о своей наркотической зависимости. Ранее в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен якобы употребляет наркотики.

Маск рассказал Forbes о том, что за три года случайных тестов на наркотики в его организме не было обнаружено даже следов запрещенных веществ или алкоголя.

Издание отмечает, ранее в Сети распространилось видео, на котором предприниматель курил марихуану во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану - этот случай произошел много лет назад.

Из-за этого видео NASA потребовало от Маска гарантировать исполнение запрета на употребление наркотиков для сотрудников SpaceX. Это необходимо, чтобы сохранить свой статус единственного государственного подрядчика, утвержденного для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

С заявлением касательно наркотиков предприниматель выступил из-за того, что ранее в газете Wall Street Journal появился подробный отчет о том, как употребление наркотиков генеральным директором Tesla и основателем SpaceX беспокоит коллег, занимающих руководящие должности в его компаниях.

Отметим, что Илона Маска также обвиняли в антисемитизме после его высказываний о евреях в соцсетях. Из-за этого сандала ряд крупных рекламодателей захотел разорвать контракты с соцсетью Х.

После Маск раскритиковал рекламодателей, покинувших платформу X, а также Media Matters, организацию по надзору за СМИ и соцсетями, заявив, что готовит иск против всех, кто начал атаку на X.

Тем не менее Илон Маск прилетел в Израиль на фоне критики, которую он получил за свои посты в интернете.