Илон Маск заявил, что подаст в суд на всех, кто выступил против рекламы в X

Илон Маск раскритиковал рекламодателей, покинувших платформу X (бывшая Twitter), а также Media Matters, организацию по надзору за СМИ и соцсетями, заявив, что готовит иск против всех, кто начал атаку на X, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Самый богатый человек в мире является владельцем и техническим директором соцсети X, ранее носившей название Twitter. Илон Маск заявил, что подаст иск против организации по надзору за СМИ и соцсетями Media Matters for America (MMFA), а также всех остальных, кто принимал участие в "мошеннической атаке на компанию X".

Он также добавил, что ему будет интересно послушать показания представителей организации, во время которых правление вынуждено будет ответить, кто является их спонсорами.

Организация Media Matters for America (MMFA) на прошлой неделе опубликовала отчет, в котором сказано, что реклама основных брендов на платформе X размещалась рядом с постами пользователей, поддерживающими пронацистские взгляды.

Отчет появился после того, как Маск лично опубликовал серию твитов, которые Белый дом назвал "отвратительной пропагандой антисемитской и расистской ненависти".

В ответ на это такие компании, как Apple, Comcast/NBC Universal, Disney, IBM, Lions Gate, Paramount Global и Warner Bros. Discovery решили временно приостановить размещение рекламы на X. После того, как стало известно, что компании решили временно не сотрудничать с X, Илон Маск разместил пост, в котором призвал пользователей перейти на премиум-подписку без рекламы.

"С подпиской Premium+ вы не видите рекламу в своем профиле. Многие из крупнейших рекламодателей являются величайшими угнетателями вашего права на свободу слова", — заявил Маск.