Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что список пленных Кадыров передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который накануне посетил Грозный.

"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", – заявил Кадыров.

Также Риттеру показали видеообращения пленных, где они просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции" против родственников Кадырова, его лошадей, самолета.

"Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", – сказал один из них на видео.

Добавим, что по информации на сайте Lenta.ru, Скотт Уильям Риттер – американский военный, бывший морпех-разведчик. В 1990-е был инспектором ООН по вооружениям в Ираке. Риттер известен своей критической позицией в отношении политики США на Ближнем Востоке.

Покинув ООН, Скотт Риттер стал популярным антивоенным деятелем, начал часто появляться на телевидении. В 2003 году он публично критиковал вторжение США в Ирак и подчеркивал, что у Багдада не было такого количества оружия массового поражения, о котором заявлял Вашингтон. В 2019 году Риттер назвал фабрикацией заявления Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о химических атаках в Сирии и предположил, что в это может быть втянута сирийская оппозиция.

Напомним, в сентябре 2022 года США ввели санкции против лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также против нескольких его ближайших родственников.

Затем Новая Зеландия ввела санкции против 19 российских официальных лиц, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова.

Позже Кадыров, комментируя введенные ограничения, предложил провести день введения санкций против него.