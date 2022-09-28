Кадыров предложил провести день введения санкций против него

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем личном Telegram упомянул об очередных санкциях, введенных против него, и предложил провести масштабный день их введения.

27 сентября правительство Новой Зеландии ввело санкции против Кадырова. Политику теперь запрещен въезд в страну, а счета его в этой стране могут быть заморожены.

Кадыров прокомментировал это событие, предложив другим оставшимся странам ввести против него санкции сразу в один день.

"Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова", - пишет он.

Напомним, в середине сентября США наложили санкции на Кадырова и членов его семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989928-kadyrov-predlozhil-provesti-den-vvedeniya-sanktsiy-protiv-nego/