Гражданское судно подорвалось на мине в Черном море

В акватории Черного моря на мине подорвалось иностранное гражданское судно, которое направлялось к одному из дунайских портов. Несколько членов экипажа получили ранения, передает УНИАН.

Как сообщает украинское издание, информацию подтвердили Силы обороны юга Украины. Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на мине.

"Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. Из-за взрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели", - говорится в сообщении.

При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, которые получили ранения. На борт катерами морской охраны и поисково-спасательной службы были сразу же доставлены медики, которые оказали помощь экипажу.

Одному пострадавшему, как сообщает издание, оказана помощь на месте. Второго раненного для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Сообщается, что его состояние удовлетворительное.

К подорванному на мине судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.