Корабль выбросило на берег и раскололо пополам в Турции (видео)

Сухогруз Pallada, вышедший из Одессы и плывший в Турцию, во время шторма в Черном море выбросило, из-за чего судно раскололось на две части. Кадры появились в СМИ и соцсетях.

Как пишет турецкая газета Milliyet, сухогруз дрейфовал и сел на мель в Эреглиском районе Зонгулдака.

Отмечается, что высота волн во время крушения достигала 5 метров. Судно шло под камерунским флагом.

На борту находился экипаж из 13 человек. Никто из них не пострадал - весь экипаж эвакуирован.

"После того как сигнал бедствия поступил в Главный поисково-спасательный координационный центр 19 ноября в 10:00, выяснилось, что судно под флагом Камеруна Pallada получило повреждения из-за шторма и село на мель в Эрегли. При содействии нашего центра все 13 человек экипажа корабля были эвакуированы", — говорится в заявлении Главного управления по морским делам.

По данным турецкого агентства Anadolu, сейчас руководство порта Эрегли пытается установить связь с еще одним судном - турецким Kafkametler, которое вышло из порта в шторм. Оно шло из России в турецкий Измир. На корабле — 12 членов экипажа, они граждане Турции.

Издание УНИАН уточняет, что сухогруз Pallada вышел из Одессы 3 ноября.

Отмечается, что сам корабль был построен еще в 1968 году в СССР. Советские и российские владельцы у него были до 2005 года, оно носило название "Волгобалт 103".

Длина судна 114 м, ширина 13 м, общий максимальный вес перевозимого груза — 3180 т.