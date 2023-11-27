Один погиб, 12 пропали без вести: грузовой корабль затонул у Лесбоса

Грузовое судно с экипажем из 14 человек затонуло возле греческого острова Лесбос. Один человек спасен, один погиб и 12 числятся пропавшими без вести, передает NUR.KZ.

Как сообщает местное издание AMHA, утром 26 ноября грузовое судно потерпело крушение в 4,5 морской мили (примерно 8,3 км) к юго-западу от острова Лесбос.

В 07:00 судно подало сигнал о механической неисправности. В 08:20 оно уже пропало с радаров.

Отмечается, что грузовое судно Raptor перевозило соль и направлялось в Турцию. Среди 14 членов экипажа - граждане Индии, Сирии и Египта.

По последним данным, опубликованным изданием, уже найдено тело одного из моряков. Оно доставлено в Лесбос, но пока не опознано. Еще один член экипажа спасен, жив.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы, в которых принимают участие катера греческих портовых служб, вертолет ВВС и фрегат ВМС.

Остров Лесбос. Фото: скрин карты wikiway.com

Остров Лесбос (Греция)

Остров Лесбос - третий по величине остров в Греции, находящийся в восточной части Эгейского моря, близ берегов Малой Азии.

Столицей современного Лесбоса является город и порт Митилини. Он вырос на месте одноименного античного города. Он поднимается на перешейке между двумя бухтами по склону горы.

В римские времена здесь был курорт, а турки, захватившие остров в 1462, назвали его "Эгейским садом". Жителям эта лестная оценка обошлась дорого: они были обращены в рабство или высланы в Константинополь. В турецкий период памятники эпохи правления Генуи и Византии были разрушены, чему способствовали и частые землетрясения. Лишь в 1912-м остров был возвращен Греции.