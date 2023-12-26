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Создателя "Масяни" Олега Куваева объявили в розыск в России

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Олег Куваев
Автор "Масяня" Олег Куваев. Фото: facebook.com/oleg.kuvaev

МВД России объявило в розыск иллюстратора, создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева. Карточка с ним появилась в базе розыска российского ведомства, передает РИА Новости.

Как сообщает издание, еще в конце прошлой недели Куваева включили в реестр иноагентов.

"Куваев Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, опубликованной в базе МВД.

По какой именно уголовной статье разыскивают Куваева, в ведомстве не уточняют.

По данным Минюста, как сообщает российское издание, мультипликатор выступал против специальной военной операции в Украине, а также участвовал в сборах средств для ВСУ. Куваева также подозревают в распространении недостоверной информации, направленной на формирование негативного образа России и ее армии.

Сейчас Куваев, по данным издания, проживает за границей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ряд российских артистов и политиков были объявлены иноагентами, некоторые объявлены в розыск.

К примеру, в феврале российский минюст включил в реестр иностранных агентов певицу Земфиру. Следом за ней этот список пополнили блогер и журналист Илья Варламов, глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, политолог Руслан Айсин, бывший журналист телеканала "Дождь" Богдан Бакалейко.

В конце мая в список иноагентов добавлены фронтмен группы "Би-2" Егор Бортник, а также ряд других политиков, журналистов и общественных деятелей.

В конце ноября "иноагентом" был объявлен и бывший премьер России Михаил Касьянов.

"Масяня", как сообщается на сайте сатирического сериала, это история из простых мультфильмов о веселых и простых жизненных вещах. О вечнозеленом оптимизме, жизнеутверждающем цинизме и о том, как прекрасна жизнь.

Главный персонаж - девочка по имени Масяня и пара ее приятелей Хрюндель и Лохматый. Иногда появляется персонаж Ляська - гламурная девица из Москвы.

Автор и иллюстратор - Олег Куваев. Родился в 1967 году в Санкт-Петербурге. До 2001 года, пока не начал заниматься анимацией, увлекался скульптурой и живописью. Позже увлечение компьютерной графикой переросло в работу по созданию мультсериалов.

"Сериал "Масяня" - самый успешный мой проект. Чего уж тут спорить. Хотя он и возник случайно. Я не собирался делать никаких сериалов вообще, я просто развлекался с новой, тогда только появившейся технологией векторной анимации, которая называется Flash. Просто получал удовольствие от процесса", - говорил о самом сериале Куваев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052704-sozdatelya-masyani-olega-kuvaeva-obyavili-v-rozysk-v-rossii/

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