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ХАМАС заявляет о 70 погибших в результате удара Израиля по лагерю беженцев Аль-Магази

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Последствия удара по лагерю беженцев
Последствия удара по лагерю беженцев. Фото: twitter.com/Corriere

Министерство здравоохранения Газы, управляемое движением ХАМАС, сообщает, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Аль-Магази в центральной части сектора. В результате, по заявлению ведомства, погибли по меньшей мере 70 человек.

Представитель министерства Ашраф Аль-Кудра заявил, что число погибших, вероятно, возрастет, учитывая большое количество людей, проживающих в этом районе.

Израильские военные сказали Би-би-си, что изучают поступившую информацию об ударе.

Первые сообщения об атаке стали появляться вскоре после того, как израильские и арабские СМИ сообщили, что Египет, граничащий с сектором Газа, выдвинул новое предложение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Десятки раненых, как сообщается, были доставлены из Аль-Магази в близлежащую больницу Аль-Акса. На кадрах из госпиталя видно детей с залитыми кровью лицами и лежащие снаружи мешки для трупов.

По словам представителя минздрава Газы Ашрафа Аль-Кудры, в результате удара был разрушен густонаселенный жилой квартал.

Один из местных жителей рассказал, что потерял дочь и внуков в результате удара, добавив, что его семья бежала из северных районов Газы в центр сектора в поисках безопасного места.

«Они жили на третьем этаже одного из зданий. Стена обрушилась на них. Мои внуки, моя дочь, ее муж — все погибли», — рассказал мужчина.

«Мы все являемся мишенями. Преследуются гражданские лица. Безопасного места нет. Они сказали нам покинуть город Газа — теперь мы приехали в центр сектора, чтобы умереть», — добавил он.

Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет, что «интенсивные» авиаудары Израиля привели к закрытию основных дорог между Аль-Магази и двумя другими лагерями беженцев — Аль-Бурейджом и Ан-Нусейратом — из-за препятствий «работе машин скорой помощи и спасательных команд».

В заявлении Би-би-си израильские военные заявили, что получили «сообщения об инциденте в лагере Аль-Магази».

«Несмотря на проблемы, создаваемые террористами ХАМАС, действующими в гражданских районах Газы, ЦАХАЛ [Силы обороны Израиля] привержены международному праву, включая принятие практических шагов для минимизации вреда гражданскому населению», — добавили в ЦАХАЛ.

По данным минздрава Газы, с 7 октября, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, в секторе было убито более 20 000 человек (в основном дети и женщины) и 54 000 получили ранения. В Израиле погибли 1 200 человек, еще 240 были взяты в заложники.

Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нынешняя война обошлась его стране «очень дорогой ценой», но у него нет другого выбора, кроме как продолжать борьбу.

По данным ЦАХАЛ, с пятницы в секторе Газа погибло более десятка солдат, в результате чего общее число погибших военных достигло 156.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052503-hamas-zayavlyaet-o-70-pogibshih-v-rezultate-udara-izrailya-po-lageryu-bezhentsev-al-magazi/

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